Mužům vstup zakázán. Na ladies party nakouknete i do trenek

Ostatně ženy se mezi sebou baví i o věcech, které by jejich partneři raději nechali zavřené za dveřmi společných ložnic a bytů.

Poslední dobou se rozmohly organizované ladies party s programem v klubech, nebo v kinech k premiérám romantických komedií jako Mamma Mia! nebo Sex ve městě. Pořadatelé nachystají i občerstvení a míchané drinky a mužům je vstup zakázán. Oblíbeným cílem dámských dýchánků jsou také kabarety s travesti show, kde kromě vystupujících a obsluhy moc mužů nepotkáte.

Krásné a "z řetězu utržené"

Vydala jsem se s kamarádkou Olinou a foťákem (omluvte kvalitu amatérských fotografií) na ladies party do pražské Solidní Nejistoty. Jeden večer v měsíci je klub otevřen pouze ženám.

Chvíli po začátku akce je klub již skoro plný. Kolem stolků sedí skupinky žen a dívek a vesele si povídají a vítají přicházející kamarádky a kolegyně z práce. Na jejich stolech jsou lahve sektu a vína, míchané koktejly. V obličejích pak nadšení.

Všechny přítomné dámy jsou velmi upravené. Každá totiž ví, že v podniku plném žen bude vystavena zkoumavým a kritickým pohledům mnohem víc než mezi muži. Většina žen si všímá, co mají ostatní na sobě a hodnotí to podvědomě, nebo se o svůj (často kritický) pohled podělí s kamarádkami.

Když skončilo první travesti vystoupení, přesunuly jsme se prozkoumat vedlejší místnost, kde se nabízelo výživové poradenství, bodypainting a úprava vlasů profesionálními kadeřníky.

Posadily jsme se s kamarádkou k expertovi na zdravou výživu, který nás nejdřív zvážil a změřil nám objem tuku a vody v těle. S pomocí počítače nám vypsal hodnoty do kartičky a sdělil mi ne zrovna příjemnou novinku. Můj metabolický věk je prý 31. Tedy o 6 let víc, než mi doopravdy je.

Nebyla jsem zrovna potěšená, a tak mě uklidňoval tím, že by se mělo vážit na boso a že moje punčocháče mohly způsobit nepřesnost měření. V duchu jsem se tím utěšovala, a taky trochu doufala, že kamarádce vyjde něco podobného, protože je podobně velká i stará jako já. Její metabolický věk (na boso) byl ale 17.

"No to snad není možný, vždyť ty ani nejsi metabolicky plnoletá. Koukej vrátit to mojito, než tě někdo uvidí," utahovala jsem si z ní ve snaze nebrat výsledek příliš vážně. Byly jsme přece na večírku a zrovna nejsem ten typ, že bych se ráda bavila o dietách a o tom, kolik ještě kde musím zhubnout. Výživový expert nám ještě poradil, jak upravit jídelníček, aby byl správně vyvážený. Pak jsme už raději vrátily k pódiu, kde se chystal pánský striptýz.





Obušek patří mezi nohy

Na pódium vběhl striptér v policejní uniformě s maketou pistole a hned si vytáhl jednu dámu k "osobní prohlídce". Slečna byla sice trochu nervózní, ale skoro celou dobu se smála. Striptér ji pak posadil na kraj pódia, mezi zkřížené nohy jí vpasoval obušek a první část vystoupení jako kdyby tančil pro ni.

Dámy okolo si celé vystoupení užívaly. Tleskaly, pískaly a smály se. Přiblížila jsem se k pódiu, abych si mohla striptéra taky vyfotit v akci. Za chviličku si mě všiml a usoudil, že se mi asi hodně líbí, když si ho tak usilovně fotím (usilovně fotím kvůli blikajícím světlům, které focení znesnadňují). I přes počáteční protest a výmluvu na fotoaparát mě vytáhl na pódium a začal se mnou tančit.

Jít na pánský striptýz může totiž žena vnímat jako určitou demonstraci své osobní svobody a emancipace, protože jsou to většinou muži, kteří chodí na striptýz, a je to ženské tělo, které je objektivizováno téměř v každé reklamě nebo magazínu.

Ovládla mě nervozita. Striptér byl zpocený, což nebylo zrovna příjemné. Ostatní ženy a dívky mě podporovaly mohutným potleskem, což mi trochu dodalo sebevědomí. Ale opravdu jsem byla ráda, když jsem se mohla vrátit zpátky pod pódium. Moje kamarádka z toho měla velkou legraci. A já si oddechla, že se mnou netančil až ve chvíli, kdy už byl úplně nahý.

Kamarádka vyzkoušela, co by kadeřník udělal s jejími vlasy a já si stoupla do dlouhé fronty na čtení z ruky. Ještě nikdy mi nikdo z ruky nečetl, ani si nejsem jistá, jestli tomu vůbec věřím, ale proč to nevyzkoušet? Ve frontě jsem se zapovídala s ostatními dámami, které jsou velmi milé a komunikativní. Jako kdyby bez mužů celé roztály. Najednou si navzájem nejsou sokyněmi, naopak drží při sobě a vesele mezi sebou švitoří o všem možném.

"Já jsem na podobné akci poprvé," prozradila mi vyšší sympatická blondýna. "A moc se mi to líbí. Jsem teď dva roky na mateřské, a tak si ráda po dlouhé době zase vyjdu s kamarádkami jako za mlada," dodává žena, která ale rozhodně nevypadá na víc než třicet. Je to asi tím, že má dámskou jízdu spojenou s obdobím dospívání, kdy u sebe kamarádky často přespávají a při té příležitosti si povídají skoro celou noc, vzájemně se češou a připravují si nehty a make-up (v anglosaských zemích se tomu říká pyžamová party, protože se holky rovnou převléknou do pyžam a spí v jedné místnosti).





Hrátky se striptérem

Proč si ale užívat dámské dýchánky (neboli dédéčka, jak jsme tomu říkaly s mými kamarádkami ze střední školy) jenom v době dospívání? Možná se změní témata našich hovorů, ale právě když jste na mateřské, je příjemné se jít na jeden večer pobavit v čistě dámské společnosti.

Olina se mezitím vrátila od kadeřníka, který jí rozpustil a načesal vlasy. Než mi to stihne Olina popsat, vtrhne na pódium "Lady Gaga", který měl ještě trochu co dohánět v učení textu, zatímco taneční kreace předváděl výborné. Všechny jsme tleskaly do rytmu a obdivovaly, jak muž dokáže na vysokých jehlových podpatcích poskakovat a křepčit.

Následoval druhý striptýz večera, na který jsme měly výborný výhled ze strany pódia. Striptér přiběhl v maskáčích, ty ale zanedlouho strhnul a pod nimi měl černé sako s košilí. Hudba se v tu chvíli zpomalila, striptér si nasadil klobouk a zahrál na romantickou strunu, za což ho ženy odměnily bouřlivým potleskem.

Po chvíli svlékl sako a košili, aby pod nimi odhalil supermanský trikotek a předvedl se jako hrdina stříbrného plátna. Při vystoupení se všemožně akrobatický vlnil, dělal stojky, stál na hlavě... Za chvíli si i on přitáhl na pódium jednu z přihlížejících dam. Než se rozkoukala, už s ní svalnatý, opálený muž točil kolem svého těla a napodoboval nejrůznější milostné pozice.

Za chvíli seskočil pod pódium a vybíral další "oběť". Naprosto jistě zamířil přímo k mojí kamarádce a ta doslova a do písmene ztratila půdu pod nohama. Na rozdíl ode mě se ale dokázala zachovat duchaplněji a lépe přistoupit na jeho hru. "Tahle je fakt dobrá," komentovaly to ženy okolo mě a odměnily ji za to výskotem a tleskáním.

Zábava jela na plné obrátky. Skrz okno nakukovali zvenku kolemjdoucí, zvědaví, proč je tam slyšet takový povyk.

Domů s jiným obličejem

"Já už jsem u ní byla několikrát a všechno se to splnilo," svěřila se mi zrzka, která se mnou stojí ve frontě na služby kartářky. "Potkala jsem novýho chlapa, zaměstnání a přestěhovala jsem se. Přesně jak mi říkala, a to jsem tomu zpočátku moc nechtěla věřit," přesvědčovala mě o schopnostech vědmy.

Konečně jsem se dostala na řadu. Martina Blažena Boháčová, autorka několika knih, která vystupuje v televizi i rádiu, mě nechala zamíchat kartami a zeptala se, kdy jsem se narodila. Vše si napsala na papír a něco si přitom počítala, zřejmě numerologii. Karty rozložila do tvaru vějíře: "Teď myslete na to, na co byste chtěla znát odpověď a vytáhněte postupně čtyři karty," nabádala mě a já poslechla. "Čeká vás cesta, která změní váš život," řekla mi po otočení čtyř karet a doplnila to poznámkami o mých partnerských vztazích.

Byly sice částečně pravdivé, zároveň ale i dost obecné a daly by se "navléct" a pochopit mnoha způsoby. Ano, čeká mě cesta do ciziny. Koho ale v dnešní době nečeká dovolená nebo pracovní cesta do zahraničí? Zeptala jsem se jí ještě na nějaké podrobnosti, ale to prý bude teprve osudem rozhodnuto později. Fronta za mnou byla ještě poměrně dlouhá, věštkyně na mě neměla moc času a já musela pustit na řadu další. Posoudit, jestli měla pravdu nebo ne, budu moci až za několik měsíců.

Nakonec jsem vyzkoušela i profesionálního maskéra a nechala mu volnou ruku. Pak už jsem jen netrpělivě čekala, až mi po chvíli kreslení po obličeji podá zrcadlo a já se uvidím. A byla jsem docela příjemně překvapená. Obličej mi rozdělil na polovinu nepravidelnou linií, jedna půlka byla zabarvená do šeda, což vytvářelo zajímavý efekt. Bohužel mě ale nenapadlo vzít si sebou odličovací ubrousky a po cestě domů mě provázely překvapené pohledy spolucestujících.





Žárlivci se nic nedozví

Od jedenácti večer už směli do klubu i muži. Všimla jsem si jich až při odchodu na poslední metro. Asi šest jich postávalo u dveří, evidentně nalákáno vidinou klubu plného žen v dobrém rozmaru. Ale pochybuji, že se jim podařilo ten večer někoho "ulovit". Na dámské party totiž ženy jdou za nevázanou zábavou s kamarádkami a ne za sexuálním dobrodružstvím.

Někteří muži si myslí, že jsme po pánském striptýzu rozdivočené, ale pochybuji. Tedy alespoň já nebyla. Ani většina přítomných žen se po striptérech vilně nesápala, ale spíše se bavily, smály se celé situaci. Žádné vzrušení. Komentovaly mezi sebou, jak je striptér oblečený, jak tančí a jestli je vtipný. Když se dostaly na pódium, nechtěly se ho nějak smyslně dotýkat a rozhodně ne na intimních místech, ale snažily se spíše hrát s ním divadýlko pro pobavení ostatních.

Manželé a milenci rozhodně nemají důvod žárlit, což se ale bohužel často prý děje. Dokonce kvůli nim pořadatelé cenzurují zveřejnění fotografií na internetu.

Zaslechla jsem rozhovor několika dívek, které sice přiznaly příteli, kam jdou, ale vynechaly část programu se striptýzem. To proto, že by se mu to prý určitě nelíbilo. "Navíc jsem se docela dlouho připravovala a on by si určitě myslel, že si dávám tolik záležet kvůli tomu striptérovi," svěřila se jedna brunetka kamarádkám a všechny se tomu od srdce zasmály.