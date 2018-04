Mužům se líbí ženy, které se nelíčí, zjistil nový výzkum

Anketa Líbí se vám více nalíčené, nebo nenalíčené ženy? Honza, 38, vedoucí grafického oddělení: Jak kdy. Jsem divnej. Obecně mám rád ženský uvolněný a ve sportovně domácím oblečení. Mám je rád, když se ony cítí dobře, takže když si sednem po malování ke kávě a mají barvu ve vlasech a oblíbené pracovní triko, většinou se mi libí nejvíc. Pak dlouho nic. A nakonec zabírá až útok na první signální v podobě zmalované štětky (bez urážky). Nestydím se za to, mám zjištěno a potvrzeno velkým vzorkem, že to máme všichni stejně.

Petr, 42 let, šéfredaktor: Vzhledem k tomu, že se všechny mé partnerky líčily buď minimálně, nebo vůbec, tak je jasné, že se mi spíš líbí, když se žena nelíčí vůbec, nebo tak, že to ani nepoznám. Líbí se mi to víc z prostého důvodu: vnímám pak takovou (vůbec, nebo mírně nalíčenou) ženu jako seběvědomou a přirozenou. Nechce a nepotřebuje nic maskovat, uvědomuje si sama sebe a nechce navenek působit nějak jinak. To je obecně na lidech, nejenom na ženách, fajn vlastnost, když jsou sami sebou se vším všudy. Neříkám, že ženy, co se běžně líčí víc, něco skrývají, ale už mám pocit, že před sebe staví jakousi bariéru, kterou je třeba překonat. Pavel, 33, projektový manažer: Správný chlap bez rozmyšlení řekne: ano lásko, máš pravdu jako vždy. V tomto případe je to modifikované na: ano lásko, sluší ti to jako vždy. Pavel, 40 let, managing ditector: V přirozenosti je krása, takže pokud není potřeba, tak bez nalíčení. Jsou i chvíle, kdy je nalíčení nutné.