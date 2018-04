Mužský typ obezity je nebezpečnější než ženský

Ženy se sice kvůli své tloušťce více trápí, avšak větší obavy by měli mít muži. Jejich typ obezity totiž s sebou nese více zdravotních rizik. Obezita trápí více než polovinu Čechů, a země tak zaujímá čtvrté místo v Evropě co do počtu obyvatel s nadváhou.