Mužský a ženský mozek pracuje odlišně

Profesor Lauren Sergio a doktorka Diana Gorbetová, kteří celou studii vedli, zjistili, že mozková aktivita mužů a žen připravujících se na aktivity, k nimž potřebují koordinaci rukou a zraku, se liší. Šlo především o činnosti, kdy to, co vidí oči, je odděleno od toho, co dělají ruce. Typickým příkladem je dívání se na monitor počítače, zatímco hýbeme myší, nebo řízení aura.

Muži versus ženy

"Zjistili jsme, že ženy do aktivit, k nimž je potřeba koordinovat zrak a pohyb, zapojují tři hlavní oblasti mozku a jejich mozek vykazuje činnost v obou hemisférách," říká Sergio. "Oproti tomu mužský mozek zapojuje obě hemisféry pouze při zvláště komplikovaných úkolech."

Ačkoli jsou výzkumy zaměřené na rozdíly mezi mužským a ženským mozkem vděčným tématem, většinou se zabývají pouze odlišnostmi v psychice a chování obou pohlaví. Známé jsou i výzkumy na prostorovou představivost, které zahrnují klasické příklady z testů inteligence, jako je rotace různých objektů a tvarů v mysli. Sergio a Gorbetová se však zaměřili na schopnost mužů a žen koordinovat pohyby rukou a informace, které předávají mozku oči.

Každý účastník výzkumu byl napojen na přístroje, které měřily jeho mozkovou aktivitu, přičemž dostával úkoly se stále vzrůstající obtížností. Přístroje pak měřily mozkovou aktivitu přesně ve chvíli, kdy účastník začal provádět konkrétní pohyb.

Rozdíly mezi muži a ženami byly přitom tak zřetelné, že si jich doktorka Gorbetová všimla už při starší studii, která se ještě srovnáváním mužů a žen vůbec nezabývala.

Využití při léčení

Doposavad se tvrdilo, že když člověk používá pravou ruku, určitá oblast v levé mozkové hemisféře vykazuje aktivitu. Nicméně vědci zjistili, že v případě žen jsou při úkolech, které vyžadují spolupráci rukou a očí, aktivní obě hemisféry. Muži naopak zapojovali obě hemisféry prakticky jen v případě, kdy se chystali na nejtěžší úkol celého experimentu, v němž joystick pohyboval kursorem opačným směrem, než respondent předpokládal.

Výzkumníci jsou přesvědčeni, že by lékaři měli tento fakt brát v úvahu například tehdy, když je pacient postižen mozkovou mrtvicí. "Jestliže mrtvice postihla pouze jednu hemisféru mozku, ženy mají k dispozici mnohem více možností rehabilitace a jejich zotavení bude pravděpodobně rychlejší, než tomu bude u mužů. U těch může být léčba komplikovanější," říká Sergio.

"Protože ženy jsou zvyklé používat při řešení tohoto typu problémů obě hemisféry, snadněji se naučí využívat nepostiženou oblast mozku. Muži z tohoto hlediska mohou mít výraznější problémy s rehabilitací a mohou potřebovat víc času, než budou schopni zvládat takové každodenní činnosti, jako je například řízení auta."