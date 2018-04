Kojící muži? Nikoli, jen kampaň upozorňující na rakovinu prsu

Projekt For You, který spustila ING Životní pojišťovna už na konci minulého roku, chce upozornit na nejčastější nádorové onemocnění u žen.

Ročně si u nás tuto diagnózu vyslechne asi pět tisíc žen a dva tisíce žen této nemoci podlehnou. Právě včasná diagnostika je u léčby rakoviny prsu to nejdůležitější (čtěte více o samovyšetření prsu).

VIDEO: Jak provádět samovyšetření prsu krok za krokem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příběh neexistující knihy

V Česku měla podle tiskové zprávy, která nám dorazila do redakce, koncem ledna vyjít kniha Pieta de Vriese Mužské kojení: Cesta k dokonalému otcovství. Údajný autor v ní mimo jiné mužům předkládal návod, jak začít kojit.

Jak jsme pátrali po autorovi Kontaktovali jsme mediálního zástupce vydavatele Adama Ondráčka, který zaslal tiskovou zprávu o chystané knize. Ten řekl, že s vědcem zatím komunikoval pouze po Skypu, ale že existuje. Šéfem vydavatelství Pectus publishing má být údajně Jakub Smoljak, který ho podle slov Ondráčka nedávno založil. Ovšem v České republice žádné takové neexistuje. Jelikož Jakub Smoljak je copywriter, dalo se od první očekávat, že se jedná o začátek reklamní kampaně na úplně jiný produkt.

"Mužské kojení není mnou vynalezená technika. Patří k dědictví, které nám zůstalo po antických Řecích a vrátili se k němu i Vikingové - jde tedy o metodu, která je léty prověřená. Já jsem ji pouze zkoumal z antropologického hlediska a pokusil jsem se ji medicínsky popsat. Jsem přesvědčen, že každý muž je schopen kojit, každý muž může být hrdina," uváděl údajný odborník na webu www.mensmilk.cz.

Stačí masáž bradavek

Nizozemský vědec tam zmínil, že mužské kojení podporuje navázání silného citového pouta mezi otcem a dítětem a účinky mužského mléka jsou pro dětský organismus minimálně stejně blahodárné jako účinky mateřského mléka.

"Dopřejte svým dětem mužského mléka a ocitnou se ve společnosti největších velikánů z oblasti kultury, sportu či vědy," nabádal. Dokonce uváděl i příklady sportovců, kterým kojení jejich otci pomohlo k úspěchu.

Ale samozřejmě zmiňovaní sportovci ani samotný vědec vůbec neexistovali.

De Vries měl ve své knize také nabízet otcům praktické návody, jak se "rozkojit", a to bez používání jakýkoliv látek či hormonů. Stačí prý pouze správně stimulovat své bradavky.

Mužské kojení podle Pieta de Vrise Nejdůležitější složkou v tvorbě mléka je hormon zvaný prolaktin. U žen je nutná jeho přítomnost, aby mohly kojit, zároveň způsobuje změny ve fyziognomii ženské bradavky. Vědci předpokládají, že prolaktin obecně podporuje mateřské chování. Důležitý je ovšem i v mužském organismu - podporuje totiž tvorbu spermií. Množství prolaktinu v těle řídí jiný hormon, a to dopamin - když se v krvi vytvoří vysoká hladina prolaktinu, dopamin se vyplaví z podvěsku mozkového a potlačí jej. Avšak právě dopaminu může být někdy v těle nedostatek - buď z důvodu přítomnosti nádoru v těle, ve spojitosti s užíváním antipsychotik a dalších léků působících na nervovou soustavu, v neposlední řadě i v důsledku vyvíjeného tlaku na hrudník. Hladinu dopaminu lze tak snížit celkem jednoduše, mimo jiné i stimulací bradavek, tvrdí antropolog Vriese. Stačí tedy velice málo k tomu, aby muži mohli spokojeně začít kojit.

To ovšem není zcela nemožné, což potvrzuje například sexuolog Radim Uzel.

"Pravda, postupné vyrovnávání mateřské a otcovské role v péči o potomstvo, kterého jsme v současnosti svědky, takovouto možnost zcela nevylučuje. I když má muž, na rozdíl od mnoha jiných savců, zakrnělou mléčnou žlázu a prsní bradavku, vyvolat u něj tvorbu mléka, buď hormonálně, nebo častým drážděním právě této prsní bradavky, však kupodivu možné je," uvedl před časem v Právu.

Kojit mají ženy

Naopak skepticky se na možnost mužského kojení dívá gynekoložka Helena Máslová.

"V praxi jsem se s tím nikdy nesetkala. Jeden můj starší kolega kdysi dával naději ženám, co měly potíže s kojením, tvrzením, že v Rusku soudruzi rozkojili i chlapa. Smál se u toho a mělo to pěkný psychoterapeutický efekt, ženy se uvolnily a začaly kojit. Znám případy, kdy se bezdětným ženám spustila laktace, bylo-li nablízku plačící dítě, například za zdí hotelového pokoje na dovolené. Ale u muže jsem to nikdy nezažila, ani na to nenarazila v literatuře," řekla iDNES.cz Máslová.

"Pouze uvažuji - muži mají laktační žlázy za normálních podmínek zcela atrofované a jejich probuzení se mi za normálních podmínek jeví jako nemožné. Ale dovedu si představit, že v případě patologické produkce prolaktinu může být částečně prsní žláza funkční," dodala Máslová.

Podle ní se prolaktin zvyšuje u některých typů nádoru hypofýzy, může se zvýšit po úrazu hlavy, u cirhózy jater nebo i při užívání některých psychofarmak.

"Jenže prolaktin způsobuje impotenci, to znamená, že dříve by takovýto muž neměl miminko. Ale v dnešní době ho díky IVF metodám mít může, takže historicky vzniká nová situace, která nějaký teoretický prostor otvírá," poznamenala Máslová.

Gynekoložka by ani nepodporovala, aby muži kojili. "Považuji to za dysmorfismus, který bych nepodporovala v rámci udržení pohlavní identity."

Nevěřím ani slovo, říká redaktor Technet.cz

Mužským mlékem mělo být podle webu mensmilk.cz odkojeno i několik dalších osobností. Ty nezná ani Matouš Lázňovský, redaktor Technet.cz, kterého jsme požádali o názor, ale ani internetový vyhledávač: fenomenální veslařka Latifah Schasfoortová, která v letech 1987-1990 nikdy nebyla poražena, či "členka olympijské štafety" Rianca Wiersema či koulař Theo van Dam.

"Pro holandský sport je jejich neexistence velkou ztrátou," komentoval výmysly Lázňovský.

Zmínil také fakt, že dějinám vědy bohužel unikla významná událost, a to, že v roce 1992 Pieter de Vries přesvědčil velkého názorového protivníka šokující demonstrací. Konečným argumentem pro profesora Ivanice bylo, když jsem jej na mezinárodním sympoziu o mléčných žlázách na jaře roku 1992 po jeho plamenné řeči na mou adresu rozkojil přímo na rautu, píší stránky mensmilk.cz.´

"Taková událost by neměla zůstat zapomenuta," usmíval se specialista na web a povzdechl si, že dějiny literatury zas bohužel neznají zápis na stránkách zmiňované vikingské legendy o Haggardovi mléčném z 10. století.

"Škoda, protože by tak literární vědci konečně dostali do rukou jiný materiál z této doby a kulturního okruhu než slavného Beowulfa. České historii literatury podle všeho zase zůstal skryt i překladatel tohoto severského díla do našeho jazyka, Karel Hvězdoslav Pravovský. Ale určitě je to pravé jméno," neodpustil si Lázňovský ironický tón.

Údajný snímek ke kampani, která měla propagovat mužské kojení v Holandsku. Reklama na instantní mléko Carnation "Magic Crystals" ze 60. let

Na závěr poukázal na fotografie propagující mužské kojení, které jsou na webu použity. Například na kreativní úpravu reklamy na instantní mléko firmy Carnation ze 60. let.

Mohou podle vás muži také kojit?