Mužská plodnost klesá před třicítkou

Příroda nejspíš naděluje oběma pohlavím stejně. Ukázalo se totiž, že s věkem neklesá jen plodnost žen, ale rovněž mužů. A to už od pětadvaceti let věku. Tvrdí to alespoň britští vědci, jejichž studii zveřejnil odborný vědecký časopis European Journal Of Human Reproduction.