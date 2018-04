Mužská pilulka se na trhu objeví do pěti let

17:18 , aktualizováno 17:18

Britským vědcům se podařilo dosáhnout průlomu při vývoji antikoncepční pilulky pro muže. List The Independent oznámil, že by mužská pilulka mohla být na trhu již během pěti let. Vědci půl roku zkoušeli účinky na 60 mužích ze Skotska a z Číny. Všichni z nich byli po požití pilulky dočasně neplodní.