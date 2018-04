Mužská obřízka se vyplatí

Zatímco v Čechách nechtějí muži o obřízce penisu ani slyšet, v USA je odstranění předkožky zákrokem poměrně běžným, prováděným u více než poloviny amerických chlapců a mužů. Ani v Africe není tato operace žádnou raritou a z náboženských důvodů jsou obřezáváni také židé a muslimové. Odmítavý postoj Čechů vůči obřízce je neopodstatněný, neboť její výhody převažují nad potenciálními újmami.

Třicetiminutový zákrok

Mužská obřízka, neboli cirkumcize, je zhruba třicetiminutový chirurgický zákrok, při kterém se nožem nebo nůžkami odstraní předkožka, která překrývá žalud. Operace se provádí ve většině případů v celkové anestezii, u starších lidí mohou lékaři přistoupit k anestezii páteřní. Zákrok je většinou nabízen na urologických odděleních nebo na chirurgii.

Pokud má muž předkožku zúženou natolik, že ji nelze přetáhnout přes žalud (jedná se o fimózu), je obřízka více než potřebným zákrokem. Horším, akutním stadiem fimózy je tzv. parafimóza: „Parafimóza je komplikace fimózy, kdy se už primárně obtížně přetažitelná předkožka přetáhne přes žalud, ale nevrátí se a zaškrtí penis. Žalud následkem toho oteče,“ vysvětluje MuDr. Martin Hrabec z olomoucké Fakultní nemocnice.

Dalším zdravotním důvodem pro podstoupení obřízky jsou opakovaná infekční onemocnění předkožky a žaludu či potíže s předčasnou ejakulací. Ta je podle urologa Martina Hrabce sice vzácnou indikací, ale problémy s ní se díky obřízce vyřeší. Citlivost žaludu se sníží, což vede k oddálení vyvrcholení.

Pacientem vyžadujícím cirkumcizi se může stát i člověk, jemuž přítomnost obřízky vadí z hygienických nebo osobních důvodů, případně ho její existence psychicky traumatizuje.

Proč se pro obřízku rozhodnout

Jedním z důvodů k obřízce je snížení rizika hrozby výskytu nádoru pohlavního údu. „V předkožkovém vaku se hromadí takzvané smegma, které je rakovinotvorné, takže významně přispívá ke vzniku rakoviny penisu,“ objasňuje doktor Hrabec.

Podle primáře Urologické kliniky v Praze 1 MUDr. Miloslava Šincla lze obřízku z lékařského hlediska vřele doporučit: „Díky obřízce se snižuje riziko přenosu chorob například papiloma viry na partnerku, čímž se u ženy zmenší možnost vzniku rakoviny děložního čípku. Muži po obřízce mají při sexuálním aktu delší výdrž. Dále klesá míra hrozby přenosu mykóz a bakteriálních zánětů.“

Mužská obřízka může dokonce snížit riziko přenosu viru HIV. Studie Světové zdravotnické organizace (WHO) prokázala pozitivní vliv obřízky na prevenci vzniku AIDS. Výzkum provedený v Keni a Ugandě odhalil, že odstranění předkožky je velmi efektivním způsobem, jak předcházet dalšímu šíření této smrtelné nemoci. Jedním z možných vysvětlení je fakt, že úd zbavený předkožky je méně náchylný ke vzniku infekcí včetně těch sexuálně přenosných, což snižuje možnost přenosu viru HIV. Odborníci nicméně varují, že nutnost použití kondomu tímto objevem neodpadá.



Každá operace je však zásahem do organismu a vždy mohou nastat komplikace. U obřezaných pacientů může dojít ke krvácení v místě zákroku nebo k otoku. Podle doktora Hrabce však obtíže nejsou časté a z celkového počtu obřezaných pacientů by podíl klientů potýkajících se s potížemi nedosáhl zřejmě ani jednoho procenta.