Nahá žena prodává, obnažený penis láká, ale také pobuřuje

Anne, 34: "Na mužský striptýz bych asi nešla, protože se tam ukazují většinou jen svaly. Penis v ochablém stavu se mi nelíbí. Dívat se na ženu mi nevadí, ale to pro mě nemá nic společného s erotikou."

Miriam, 49: "Několikrát jsem v baru viděla svlékat se muže, je to spíš estráda, ale nic proti tomu nemám. Některé ženy přímo šílely, sahaly na striptéry, chovaly se jako pominuté…"

Dagmar, 55: "Kdybych se musela rozhodnout, určitě bych zvolila ženský striptýz. Žena je od přírody krásná. Muž se má chovat jako muž, nikoli jako atrapa. A tančit na barpultu je nemužné, směšné. Nechápu, co na tom někdo má a jak si to na sebe může vydělat."