Muži vymřou, tvrdí australská genetička

Současníci se ale příliš vzrušovat nemusí. Eroze genu a jeho úplné vymizení přijde až za pět milionů let.

A profesorka Gravesová si myslí, že možná ani potom nemusí být osud mužů plně zpečetěn. Dívá se totiž na model některých hlodavců, kteří se stále rozmnožují kopulací dvou opačných pohlaví, přestože nemají vitální geny tvořící chromozom Y.

"Aby byl člověk mužem, musí mít chromozom Y. Před třemi stovkami milionů let měl chromozom Y asi čtrnáct set genů, dnes jich zůstalo jen pětačtyřicet. V tomto tempu to znamená, že geny chromozomu Y zcela zmizí za pět milionů let," uvedla Gravesová na konferenci v Irsku.

"Chromozom Y mizí a velkou otázkou zůstává, co se stane potom," dodala Gravesová, podle níž může mužské pohlaví vznikat na základě jiného principu.

Vylučuje však, že by se ženy rozmnožovaly přirozeně bez oplození.

"Lidé se nemohou rozmnožovat asexuálně jako někteří plazi, protože potřebují některé pro život důležité geny od mužů. Ale dobrou zprávou je, že některé druhy hlodavců, například slepušky z východní Evropy, nemají žádný chromozom Y. A přitom mají pořád dost zdravých samců. Funkci musel přijmout nějaký jiný gen a my bychom moc rádi tento gen odhalili," uvedla profesorka Gravesová z australské Canberry.