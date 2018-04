Muži v ohrožení aneb typologie žen, které ničí v chlapech to nejlepší

Za poslední měsíc jsem byla svědkem tří následujících scén. "Ať tě ani nenapadne dát si další pivo. Uvědom si, kdo tě živí!" pohrozila na celou zahrádku u jedné restaurace manželovi žena, zatímco v devět večer dopíjel to své první.

"Dej to sem, ty seš tak neschopnej, že neumíš postavit ani ten pitomej stan!" vytrhla jiná manželovi z ruky tyč, aby se v kempu ujala stavby jejich dočasného domova.

Anketa Čím ženy brání mužům být opravdovými muži? Na ženách je toho spoustu, co se mužům nelíbí. Stejně to však funguje i v opačném táboře, ani muži nejednají vždycky tak, že se to ženám líbí. Protože je teď řeč hlavně o pánech, mají prostor oni. Tomáš Baránek, spisovatel, publicista a nakladatel: "Nejvyšším stadiem mužství je otcovství. Se samotným mužstvím není problém, mužů je dost: ale jde o to, že se nám nedostává otců. Otců, kteří by byli ochotni nést zodpovědnost, připravených se vzdát svých primitivních mužských pudů ve prospěch budování integrity, autority a morálky. Věrných pyšně, ne z donucení. Mužů schopných trávit čas s dětmi a být jimi respektováni a milováni. Mužů, kteří nežijí v omylu, že být celý den pryč a přinést domů peníze je jejich velký vklad do rodiny a výchovy. A ženy? Neumí situaci rozklíčovat o nic lépe než muži, jsou též mediální obětí obrazu slabého moderního otce, a tak pomáhají upevňovat stereotypy škodící dalším generacím." Josef Formánek, spisovatel: "Myslím, že dvěma přístupy. Buďto je příliš chválí, rozmazlují, dělají a vyřizují za ně všechno a místo partnerkou se stávají druhou matkou, nebo naopak dělají ze svého chlapa neschopného hlupáka, na všechno si zvou řemeslníky a specialisty a tak dlouho si dělají ze svého partnera legraci před ostatními, až dotyčný rezignuje." Petr Urban, kreslíř a ilustrátor: "Ženy rády vyčítají. Vedle věcí, které chlapa vůbec nenapadnou, že by měl dělat, nejvíc hospodu, kamarády a chlast. Taky česky řečeno buzerují často kvůli pořádku a čistotě, jenže v hlavě mají muži k řešení závažnější záležitosti než utřít po sobě stůl. Nechápou, že muži mají choutky, tak by mohly občas naservírovat aspoň nějakou kamarádku striptérku, když jim zakazují ohlížet se po jiných. Muži jsou koníčkáři, jejich záliby některé manželky a partnerky zesměšňují a volný čas se jim snaží organizovat podle svých představ. A vůbec, tím, že mají úplně odlišnej mozek, snaží se z chlapa vytvořit cvičenou fretku." Vladimír Smejkal, univerzitní profesor, soudní znalec: "Současně s různými neblahými jevy, jako je multikulturalismus, měnová unie, gender a podobnými hřebíky do rakve kdysi funkčního světa, se prosadil i nový trend, který je daleko nebezpečnější nežli klasický feminismus. Vznikl nový model údajně "opravdového muže". Je jím nejčastěji metrosexuál, který úžasně vydělává, je přitažlivý, romantický, má zálibu ve vykonávání domácích prací, v péči o dítě... Tento model je vysoce nebezpečným nástrojem, jak z mužů udělat bezpohlavní bytosti, mající velice daleko do opravdových mužů. Mužů, kteří se umějí rozhodnout, riskovat, stát za svou pravdou a schopných se prosadit. Měknutí mužských osobností a jejich přizpůsobování se ženskému vnímání světa podrývá schopnosti muže se prosadit. Nakonec stejně největší úspěch má těch několik alfa samců. Ano, ženy brání mužům být opravdovými muži, protože se jejich existence nedožadují a možná již ani nevědí, jak opravdoví muži vypadají. "

"Za volant tě rozhodně nepustím, včera jsi urval zrcátko a bůh ví, co bys způsobil dneska. Ještě bys nás všechny zabil," hřímala třetí.

Nešlo o muže s žádným hendikepem, odstrašující vizáží ani závislostí na alkoholu. Nebýt těch dam, působili pánové zcela normálně – vysocí, pohlední, oči vypovídaly o inteligenci.

Připomínalo to filmovou postavu z Mrazíka. Slabošského otce dnes a denně konfrontovaného s despotickou ženou je vám nejdřív líto, pak na něj dostanete vztek a ptáte se, proč si všechno nechá líbit a nechová se jako správný chlap. Jako chlap, který se umí zastat své dcery, který se umí postavit nesmyslným požadavkům ženy a stojí si na svém. Místo toho, aby projevil své mužství, mlčí a stáhne se do ústraní.

Zmínění muži se zachovali stejně jako filmová postava malého staříka. Potvrzuje to jen teorii, o níž se ve světě žen mluví už dlouho: Opravdoví muži došli. Je to ale jen jejich chyba? Nemůžeme si za to tak trochu samy? Chcete-li ve svém partnerovi potlačit veškeré projevy chlapáctví, chovejte se jako následující typy žen. Kombinací docílíte naprosté dokonalosti.

Učitelka

"Nemůžeš vjet do té zatáčky tak rychle, nabouráš. Nezapomeň to prádlo vyndat z pračky, jinak zplesniví. Ten bůček rozhodně nejez, víš, že je ti po něm špatně. Posekal už jsi tu trávu? A odpoledne nezapomeň odvézt Pepíčka k zubařce!"

Vzpomeňte si na to, jak k vám ve škole přistupovala učitelka, a se stejným tónem i intenzitou hlasu mluvte na svého muže. Nákup klasického ukazovátka je asi přehnaný, ale občas mu pohrozte ukazovákem se slovy "Ty, ty, ty!" Rovněž partnerovi nezapomeňte na minuty plánovat jeho volný čas, vždyť žádná škola se neobejde bez rozvrhu hodin.

Bez disciplíny nic nejde. Každou chvíli mu také dávejte najevo, že všechno víte nejlépe. Nikdy od něj nežádejte radu. Zvlášť ne v oblasti, která je považovaná za ženskou doménu, například v kuchyni. Co na tom, že on vaří mnohem lépe než vy, nemůžete to přiznat. Podryla byste svoji autoritu.

Nevýhoda zvolené metody: Každý kluk byl minimálně jednou v životě za školou. Je známo, že záškoláctví je přímo úměrné prospěchu. V případě negativně hodnoceného studenta může vést k tomu, že se žák jednou do školy nevrátí definitivně.

Kulturistka

V silových sportovních disciplínách se ženy už dávno zabydlely, je třeba tedy tento přístup přenášet i domů. Nechat muže, aby vám vzal těžkou tašku s nákupem, je neslučitelné s vaší emancipací, stejně tak využít nastavenou ruku svého partnera, když vám chce pomoci při skoku z vysokého balvanu na dovolené v Krkonoších.

Samozřejmou součástí vaší osobnosti je dokonalé zvládání všech těžkých manuálních prací i technických vymožeností. Proto s přehledem zapojíte anténu, stejně jako smontujete skříňky z Ikey bezprostředně poté, co jste si je sama přivezla domů autem. Je nutné dnes a denně muži podobnými úkony dávat najevo, že jej nepotřebujete, z čehož vyvodí závěr, že je neschopný, a nemá tedy smysl se o cokoliv snažit.

Nevýhoda zvolené metody: Stanete se otrokem rodiny, všechno bude jen na vás.

Záchranářka

Poskytuje resuscitaci i následnou nadstandardní rekonvalescenci. Tato žena s oblibou zachraňuje muže stojící nad propastí. Popadá je za flígr a zahrnuje bezednou mateřskou láskou. Ve vašich rukách se muž stává opečovávaným novorozencem.

V pravidelných intervalech mu servírujte krmení, nastavujte záchranné lano při náznaku pádu na ústa, načatou větu dokončujte za něj. Činnosti, při kterých by se mohl unavit, cítit frustrován případným neúspěchem (třeba zaměstnání), po něm nechtějte.

Nevýhoda zvolené metody: Mimina jsou roztomilá, ale ještě hezčí je vidět, jaké dělají pokroky. Novorozenec s vizáží dospělého není žádný med.

Konstruktérka

Životním cílem konstruktérky je napravování chyb a přestavování partnera k obrazu svému. "To tvé ježdění na kole je nebezpečné, máš zodpovědnost za rodinu, tak bys s tím měl skončit. Lepší bude, když se mnou budeš hrát volejbal. Vím, že rád nosíš džíny a triko, ale mně se líbí, když má chlap košili s kravatou. Chceš se mi přece líbit, ne? Za ty roky jsem nenašla k tvojí rodině cestu, na návštěvu pozvu svoje rodiče. Ano, seznámili jsme se díky tvému zpívání v kapele, ale už ti není dvacet, tak bys s tím ježděním po nocích měl přestat."

Zároveň vyžadujte jeho všudypřítomnost s vámi, tím značně omezíte jeho svobodu. Jestliže měl na zítra plán strávit po dlouhé době večer s kolegy z práce, je třeba mu se slzami v očích vyčíst, že jste počítala s tím, že vám bude dělat garde při nákupu a následně spolu půjdete k vaší mamince. Slzy v podobných okamžicích muži zbožňují. Uklidňují je, považují je za projev racionality.

Nevýhoda zvolené metody: To, proč jste se do muže na začátku vztahu zamilovala, po dokončení přeměny zmizí.

Alfa samice

Po vzájemné dohodě se svým partnerem se rozhodnete, že se krátce po porodu vrátíte do práce, zatímco on převezme veškeré kompetence okolo domácnosti a výchovy potomků. Je to logické, když muž dostal výpověď, zatímco jen vaše daně jsou mnohem vyšší než průměrný plat v Česku.

Rozhodovací pravomoce v ten okamžik nenechávejte za dveřmi práce, přenášejte je do všech sfér rodinného života a muži tak nenechte žádný prostor, kde by byl pánem. Speciálně se zaměřujte na oblasti, kterým vůbec nerozumíte, zatímco on je v nich odborník a navíc ho baví.

Nařiďte mu koupit rodinný vůz, a pak při každém nasedání do auta značku i typ kritizujte, zvlášť tu nadstandardní výbavu, kterou jste odsouhlasila a jemu tehdy zářily oči jako malému klukovi. Rovněž sama rozhodněte, jaký dárek na konci školního roku koupíte dětem pro paní učitelku, přestože jste na třídních schůzkách v životě nebyla a kantorku znáte jen z fotografií.

Zatímco vy mužskou roli živitele rodiny zvládáte, on svoji ženskou v domácnosti ne. Výtky na jeho adresu formulujte vždy za asistence publika, vezme si je víc k srdci, jeho sebevědomí a chuť do další práce naroste. Ideálními posluchači jsou společné děti, k otci tím získají silnější pouto.

Nevýhoda zvolené metody: Příliš dominantní žena u silného jedince vyvolá domácí válku, u slabšího rezignaci.

Opoziční politička

Kritika – to je vaše životní krédo. Kritizujte cokoli, co muž provede i neprovede, jak vypadá, zvlášť výšku, pokud je menší než vy, jak se chová, jaké zplodil děti, jakou má práci, příbuzné, rád uslyší především věcný rozbor osobnosti své matky. Když opraví kapající kohoutek, berte to tak automaticky, jako že čápi odlétají na zimu do Afriky. Nekomentujte to, naopak mu připomeňte, že se na to chystal půl roku.

Nechvalte, ani třeba pokud kompletně zařídil dovolenou podle vašeho přání, nezapomeňte podotknout, že vy sama jste loni vybrala mnohem lepší lokalitu. Postaral se o děti, zatímco jste byla o víkendu na dámské jízdě? Rozhodně mu z cesty nic nevozte! Zato mu však vyprávějte, co všechno jste prožila. Při vzpomínkách na partu zábavných chlapíků mějte zasněný výraz.

Až se následně rozhlédnete po bytě, kritizujte nepořádek a zeptejte se ho, jak je možné, že nic neudělal, když měl na starost JEN děti. "Jsi dobrý. Tohle jsi zařídil dokonale. Ten tvůj guláš je nepřekonatelný. Jsem ráda, že jsi v práci tak úspěšný." Tyto a další podobné věty svému muži za žádných okolností neříkejte.

Steve Harvey, autor úspěšného bestselleru Jak si najít a udržet muže a zůstat dámou ve své knize píše: "Nic na světě nepřiměje muže tolik vypnout hruď a tak vysoko zvednout hlavu jako uznání – od ženy především." Nevěříte? Dobře děláte, vždyť to napsal chlap. Metoda cukru je passé.

Nevýhoda zvolené metody: Muži v momentě pochvaly od partnerky automaticky vymýšlejí nový způsob, jak si od ní vysloužit další uznání. Vy se tak připravujete o příjemná překvapení a pomoc.

Jazykovědkyně

Jedna z nejúčinnějších technik, jak svého muže dokonale otrávit, je chtít po něm důkladné slovní rozbory některých situací. Zvlášť si vybírejte vztahová témata známých, kamarádek a příbuzných, když sleduje fotbal, desetiboj na olympiádě nebo si chce v klidu přečíst noviny. V ten okamžik po něm žádejte zapálenou diskusi, rady, shrnutí a rezolutní soudy.

Trénujte ho také v odezírání ze rtů a z výrazu tváře. Jste smutná, vzteklá, veselá? Měl by poznat, co je vám, i bez toho, že mu to povíte. Cvičit je třeba rovněž jeho představivost a fantazii.

"Co bys dělal, kdybys nemusel pracovat? Chtěl by sis zkusit být ženou? Co bys udělal na mém místě?" Čím menší pravděpodobnost, že se muž do některé ze situací dostane, tím větší zapálení po něm žádejte.

Nevýhoda zvolené metody: Z vašeho partnera se brzy stane vaše kamarádka. Jakkoliv si se svojí nejlepší přítelkyní rozumíte, opravdu byste s ní chtěla žít?

Závodnice

Rodinný život je třeba pojmout jako běh na krátké trati, kde je nejdůležitější rychlost. Nedovolte partnerovi prokrastinovat neboli odkládat úkoly. Sice právě sám od sebe nakoupil jídlo na víkend, vyzvedl léky, vynesl koš, vyndal nádobí z myčky, opravil vypínač v chodbě, tak když je tak pěkně rozjetý, je třeba plynule pokračovat v další práci.

Při ní je nezbytná vaše pomoc spočívající v tom, že mu budete stát za zády a neustále radit, jak vysekat prasklou dlaždici v koupelně, jak se natírá plot a jak nejlépe vyměnit zimní pneumatiky. Vidíte-li, že muž se chystá se vším praštit a odejít na pivo, začněte mu vyčítat věci, které se odehrály před patnácti roky.

Třeba to, jak ve vašem prvním společném bytě nechal na umyvadle oholené vousy, jak se na svatbě sestry opil a ztropil scénu, které se sice dnes všichni smějí, ale vám zábavná rozhodně nepřijde. Vaše sloní paměť ho skutečně ohromí.

Nevýhoda zvolené metody: Proud vašich dobře míněných rad bude chvíli ignorovat, pak se v něm ozve opravdové chlapství. Docílí změny působení zemské přitažlivosti a kladivo v jeho ruce se náhle vznese do vzduchu přímo do míst, kde stojíte vy. "Vždyť to pořád říkáš, jsem neschopné nemehlo," zaslechnete ještě.