Muži umírají dřív než ženy. Může za to genetika i neochota jít k lékaři

Nemoci srdce a cév: po šedesátce se šance vyrovnají

V průměru se muži dožívají o šest let méně, dříve je zabíjejí infarkty i mrtvice. A mají hůře rozpoznatelné druhy rakoviny. Souvisí to i s tím, že neradi chodí k lékaři a jejich jídelníčku chybí potřebné látky, přičemž tuky se v něm objevují víc, než je zdravé.

Ateroskleróza patří mezi nejčastější příčinu úmrtí v civilizovaných zemích. Laicky řečeno jde o ukládání tuků, zejména cholesterolu do cév, čímž se cévy ucpávají a oslabují. Dlouhodobý proces takového narušování cév může vést k infarktům a mozkovým mrtvicím. Často se pojí s obezitou, cukrovkou, vysokým tlakem a zvýšenou hladinou špatného cholesterolu.

Na mrtvici a infarkt muži umírají průměrně o deset až patnáct let dříve než ženy, ty totiž před cévními chorobami až do přechodu chrání pohlavní hormony. Když si je tělo přestane vyrábět, jsou náchylnější. Po šedesátém roce života už na problémy spojené s kornatěním cév umírají stejně muži i ženy.

Rakovina: muže zabíjejí nádory plic, ženy karcinom prsu

Nádory začínají ženy zabíjet dříve než muže, ale v pozdějších letech se "náskok" srovná a muži se dostanou do čela smutných statistik. Je to dáno jinou stavbou a funkcemi těla. Nejnebezpečnějším druhem rakoviny u žen jsou nádory prsu. Diagnózu si každoročně vyslechne více než 5 500 žen, na následky nemocí umírají přibližně 2 000 z nich.

Mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20-54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo. U mužů se naopak rakovina prsu vyskytuje minimálně. Je to proto, že v porovnání s mužskými prsy jsou ty ženské mnohem aktivnější, například kvůli činnosti mléčných žláz.

Druhým největším zabijákem žen v nižším věku jsou nádory děložního čípku: ročně onemocní 1 050 Češek, až 400 jich umírá.

31 procent žen v Česku je obézních. Muži trpí tímto neduhem méně, obézních je 21 procent z nich, častěji mají nadváhu. 80 let se v průměru dožívají české ženy. Největší šanci na dlouhý život mají na Vysočině (81,1 roku), nejnižší v kraji Ústeckém (78,5). 74 let se v průměru dožívají čeští muži. Nejdéle žijí muži v Praze, nejkratší život mají obyvatelé Ústeckého kraje. Rozdíl je 4,2 roku.

Oba typy rakoviny se lékaři snaží podchytit v rámci screeningu, ženy mají nárok na mamografii od 45. roku věku, a to ve dvouletých intervalech. Podmínkou je žádanka od ambulantního gynekologa či praktického lékaře pro dospělé.

Při vyšším riziku vzniku nádorů prsu, například když někdo v rodině měl nádor prsu či vaječníků, je vhodnější provést mamografii každý rok.

Každá žena by měla jednou za rok absolvovat prohlídku u gynekologa, který odebere vzorek z děložního čípku a odešle ho na cytologické vyšetření. Nádory děložního čípku způsobují takzvané lidské papilomaviry (zkratka HPV). Proti nim existuje očkování, doporučuje se zejména dívkám, které ještě nezačaly se sexuálním životem, ale gynekologové se nebrání doporučovat vakcínu ani starším ženám.

Typy rakoviny, jimiž nejčastěji trpí čeští muži, jsou částečně způsobeny nezdravým životním stylem, nejvíce kouřením. Na rakovinu plic se většinou přijde pozdě, protože až do pokročilého stadia, kdy už člověku téměř není pomoci, se nijak výrazným způsobem neprojevuje.

Vysoké číslo u mužů je dáno vyšším počtem kuřáků mezi nimi, hovoří se o 30 procentech kuřáků a pětině kuřaček. Ženy však muže v cigaretách dohánějí, stoupá tedy i počet případů rakoviny plic.

Neradostná statistika je také u rakoviny tlustého střeva a konečníku: ročně onemocní téměř 5 000 mužů a více než 3 000 žen. Zhruba polovina z nich zemře. Podepisuje se na tom nevhodná strava plná tuků a také nechuť k lékařským prohlídkám: obvykle se k nim odhodlají, až když už trpí nesnesitelnými bolestmi. Ženy bývají v obou ohledech ukázněnější.

Obezita: ženy mají méně rizikový typ

Obézních žen, tedy těch, které mají body mass index nad hodnotou 30, je v Česku více než mužů, podle statistik je to 31 procent ku 21 procentům. Jenže muži zase trpí více nadváhou (hodnoty BMI mezi 25 a 30). Hrozí jim přitom větší nebezpečí, protože tuky se v jejich těle ukládají jinak.

Zatímco u žen je obvyklá obezita typu hruška, kdy se tuk hromadí na bocích a stehnech, u mužů se tukové zásoby tvoří v oblasti břicha, mají proto více vnitřních tuků, které obalují orgány a způsobují vážné zdravotní potíže, jako je například cukrovka.

Úrazy a sebevraždy: ženy tolik neriskují

Větší agresivita a ochota riskovat, způsobená mužskými pohlavními hormony, vysvětluje, proč muži vedou statistiku úrazů - způsobí si jich dvakrát více než ženy. U smrtelných úrazů je rozdíl ještě větší.

Ve věku do 40 let je nejčastější příčinou smrti muže dokonaná sebevražda - a to i přesto, že ženy se jich dopouštějí více. Muži častěji volí drastičtější způsob dobrovolného odchodu ze života: oběšení. Jejich ženské protějšky se spoléhají na otravu léky, kdy je pravděpodobnější, že pokus o sebevraždu přežijí.

Psychické nemoci, jako jsou deprese, postihují častěji ženy, ty jsou ochotnější o svých problémech mluvit, proto snadněji naleznou pomoc. Na psychiatrických odděleních bývá vyšetřeno zhruba o 50 procent více žen než mužů, nejčastěji s neurotickými a afektivními poruchami. Muži se častěji léčí s alkoholismem a dalšími závislostmi na psychoaktivních látkách.

Alzheimerova choroba: vědci nevědí, proč více trápí ženy

Alzheimerova nemoc, která postupně může vést až k demenci, podle studií postihuje více ženy. Zatím se však neprokázalo, proč tomu tak je. Rizikovým faktorem je zejména věk, udává se, že až polovina osmdesátiletých seniorů a seniorek nemocí trpí.

Existují i další choroby, které postihují více ženy, nejsou však tolik fatální. Patří mezi ně například osteoporóza neboli řídnutí kostí, migrény a poruchy štítné žlázy.