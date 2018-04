Muži si přejí, aby nám při sexu chutnali až do konce a se vším všudy

Primář Urologické kliniky v Praze na Senovážném náměstí Miloslav Šincl podnikl kvůli našemu článku soukromý výzkum. "Ptal

Paula Wild Žena by měla dělat to, co jí dělá dobře. Takže pokud vám sperma chutná, polykejte, pokud máte bod G v anální oblasti, prosím, užívejte si podle svého gusta. Je na vás, kam až si partnera pustíte.

jsem se individuálně asi tří desítek žen a stejného počtu mužů. Všichni tvrdí, že orální sex a polykání ejakulátu, stejně jako cunillunctus (orální uspokojování partnerky) partnery sbližuje a je výrazem lásky jednoho ke druhému. Jejich vztah bývá po takovém počínání ještě intimnější," zjistil. Pod takový závěr by se nejspíš podepsalo hodně z nás.

Nicméně sexuolog Radim Uzel nabízí i jinou teorii. "Polkne-li partnerka ejakulát, většina mužů to vysoce ocení. Možná si tím do jisté míry potvrzuje své dominantní postavení," tvrdí. "A právě kvůli potřebě dominovat se muži velmi často uchýlí k prostitutce, která je jim po vůli," dodává.

V pornu se polykat nesmí

Pocit nadřazenosti na polykání ejakulátu vadí někdejší české pornostar Paule Wild. "Muži nás chtějí ovládat, cítit se jako páni tvorstva. Dělají z nás své otrokyně a přitom jsou schopni mít sex sotva tři minuty. A tím, že jsme ochotné nechat se pokořit análním sexem a polykáním semene, jim dáváme najevo, že si s námi mohou dělat, co chtějí."

Příroda ovšem stvořila muže tak, že má stejný orgán k sexu i vyměšování. Proto mají některé ženy estetické zábrany brát do úst něco, čím muž močí. Podle Radima Uzla se něčeho takového štítí asi třicet procent žen v Česku. "Naproti tomu nejméně čtvrtina žen tento druh pohlavního styku miluje a aktivně ho vyhledává. Ty zbývající to dělají proto, aby udělaly partnerovi radost," upřesňuje Uzel.

Zdravotní rizika * Orálním stykem se mohou přenášet prakticky všechny sexuálně přenosné nemoci. * Sekret obsahuje výměšky mužských pohlavních žláz se spermiemi, bílkovinu DNA, fruktózu apod. Je podobný jako poševní sekret ženy. Riziko přenosu infekcí je naprosto stejné. * Riziko vzrůstá při nechráněném styku s neznámým partnerem. * Ve srovnání s klasickým stykem vaginálním a zejména se stykem análním je co do rizika nákazy orální sex relativně nejvíce bezpečný. * Přenos chlamydií je téměř nemožný.

Ani profesionálka Paula Wild - stejně jako většina žen - ejakulát nepolyká: "Nedělám to a ani nebudu. Mám nutkání na zvracení a tento psychický blok neodstraním. Je to psychická záležitost." S orálním sexem má však bohaté zkušenosti, protože většina pornofilmů končí právě výronem do úst. "Při natáčení se polykat nesmí, protože sperma musí být vidět. Ejakulace do úst mi nevadí, ale sperma jdu vyplivnout," popisuje praxi.

S cílem motivovat ženy k polykání šíří pánové nejrůznější mýty: že po spermatu rostou prsa, že podporuje imunitu ženy, že se po něm hubne, případně alespoň to, že se hodí jako pleťová maska. Tantrické směry pak tvrdí, že jde o buněčnou bílkovinu, z níž v budoucnu vzniká hotový jedinec, a má tudíž velkou energetickou sílu...

"Jsou to samé nesmysly," shodují se lékaři. Výživná hodnota je podle nich rovna výživné hodnotě vaječného bílku. A i to je velmi individuální, protože záleží pochopitelně na tom, po jaké době od minulé ejakulace sperma tělo muže opouští. Po sexuálním půstu má větší nutriční hodnotu než u muže, který ejakuluje pětkrát denně.

"Zatím neexistuje seriózní studie, která by se kaloriím věnovala," tvrdí Miloslav Šincl. Pokud se tedy některá dietářka rozhodne vyměnit večeři za dávku spermatu, je to spíše věc jejích chutí než dietních návyků. Pro puntičkářky lze uvést vědecky nijak nepodložený údaj z internetu: jedna dávka má cca 55 kalorií.





Po pivu mi nechutnáš

Muži si přejí, aby nám chutnali se vším všudy. Abychom se přitom rozkošnicky olizovaly. Jenomže když už máme to štěstí a patříme mezi sedmdesát procent zkušených, jejichž ústa se penisu neštítí, může nás nakonec odradit vůně nebo chuť ejakulátu. Vůni snad lze přebít pečlivou hygienou, někdo zvolí dokonce holení intimních partií.

Ale co dělat, aby nám sperma víc chutnalo? "Je mi líto, ale na to rada snad ani není," tvrdí Paula Wild. "Je fakt, že záleží na tom, co partner zrovna jedl, podle toho má příchuť i sperma." Chuť (a také pach jeho potu, dechu, moče, stolice...) ovlivní aromatické potraviny, které muž sní 48 hodin před orgasmem, potvrzují lékaři. Na tomto principu vymyslel svůj produkt i britský podnikatel. V erotických obchodech nabízí tablety Sweet Release for Men, vyrobené údajně z brusinek, jablek, manga, borůvek, třešní a dalšího ovoce. Tabletka údajně dokáže změnit chuť spermatu tak, že chutná po zeleném jablku. "Můžete to vyzkoušet," říká sexuolog Uzel, který si stejně jako Šincl myslí, že jde o podvod.



Šup s ním pod jazyk

aromatické potraviny * skořice, ananasový džus nebo celer (nasládlá chuť)

* chřest (žluklá chuť)

* maso (slaná chuť)

* rýže a obiloviny (hnilobná chuť)

* mléko a proteinové nápoje (hustší konzistence) Autor: Susan Block-Lobkowiczová: 10 přikázání rozkoše

Pokud nesnášíte příchuť partnerova semene, můžete na dochucení použít med, šlehačku nebo čokoládu, která navíc obsahuje phenylethylamin - hormon zamilovanosti. Je totiž pravda, že zamilované ženy jsou k polykání ochotnější než po pěti letech vztahu.

V případě, že si v divoké vášni neumíte představit, jak rychle, šikovně a v pravý čas smísit med s ejakulátem, přijměte jeho tekutinu přímo do hrdla. Vynecháte tím jazyk a chuťové buňky a nedozvíte se, jakou má chuť. A pokud ani toto nevyhovuje, pak Paula Wild radí: "Ošiďte to semenem pod jazykem. To je i moje metoda."

Jiným párům zase dobře funguje, mají-li po ruce sklenku vína. Alkohol je totiž relativně agresivní a rychle chuť semene přebíjí. Jako určité ozvláštnění může fungovat i řekněme vzájemná výměna ejakulátu mezi partnery formou polibku. Muž tím ukáže ženě, že v zájmu svého ukojení je ochoten snášet stejný úděl. S vínem dohromady pak dokonce může jít i o docela vzrušující erotický moment.

sex v dobách krize Existují studie o tom, že finanční krize, tíseň a rostoucí nezaměstnanost ovlivňují sexuální i partnerský život. Ať už pozitivně nebo negativně. Máte podobnou zkušenost? Napište nám ji, klidně i anonymně, na magazin@mfdnes.cz

Vědci jsou v závěrech o tom, které jídlo ovlivňuje chuť spermatu, zdrženliví. "Do jaké míry působí třeba mléko a obiloviny?" ptá se Šincl. "To je spíše spekulace a také individuální záležitost. Museli bychom udělat studii na to, že muži by v jedné skupině jedli jen obiloviny a druzí zase něco jiné a pak by někdo chutnal jejich sperma. Možná by třeba někdo cítil chuť hniloby a druhý zase vanilku. I posuzování chutí je totiž čistě individuální, protože to, co jednomu chutná, druhý nemůže ani cítit. Není to tak, jak by si přál můj jeden svobodný kamarád, že jeho sperma nejlépe chutná po vypití jednoho plzeňského piva."

