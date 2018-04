Muži se budou muset emancipovat, říká herečka Dagmar Bláhová

Vizitka Dagmar Bláhová (62 let) se narodila v Radčicích u Liberce.

(62 let) se narodila v Radčicích u Liberce. Vystudovala DAMU, v roce 1976 hrála jednu ze svých nejznámějších rolí ve snímku Hra o jablko.

S partnerem zůstala ve Francii, v roce 1980 porodila dceru Maiu a pak odjeli do Austrálie. V roce 1990 se jí narodil syn Oliver.

Po roce 1989 začíná jezdit pracovat do Česka. Více než deset let provozuje Intimní divadlo Bláhové Dáši, patnáct let učí na FAMU.

"Zpočátku jsme se potkávali v menších městech s názory, že se to panu faráři nebude líbit a na národním výboru taky ne… Slyšela jsem: A nemohli byste název změnit třeba na Monology ženy? Nemohli," říká Dagmar Bláhová, dvaašedesátiletá herečka, která v sedmdesátých letech utekla ze socialistického Československa. Při zájezdu s divadlem se zamilovala do slovenského emigranta, který nesměl zpátky do země, a tak odešla taky.

Nejprve do Francie, po narození dcery se rodina přesunula do Austrálie. Tam přišla v době, kdy ještě nebylo běžné, aby žena směla do jakékoliv hospody. Vyrazila si s partnerem na večeři a z restaurace ji vyhnali. "Dnes už jsou ženy tak emancipované, že se možná budou muset začít emancipovat chlapi. I když já si myslím, že osmdesáti procentům mužských vyhovuje, když se o ně žena postará," říká herečka.

Když bylo dceři šest, manžel od rodiny odešel. Zůstala sama s dítětem v Austrálii, bez rodiny. A pak přibylo další dítě s druhým partnerem.

"V té době neexistovala mateřská, takže jsem v šestinedělí běžně nosila dítě na zkoušku v tašce. Za pár měsíců tam vybudovali jesličky. Já jsem do nich ze zkoušky chodila kojit. Samozřejmě, že se za taková zařízení platí. V Austrálii jsem se naučila, že nic není zadarmo," upozorňuje Dagmar Bláhová.

Když vzpomíná na svoji australskou hereckou kariéru, uvědomí si, že všechna témata divadelních her se týkala ženských. S Intimním divadlem jezdí na zájezdy po Česku už deset let a také chodí ženy. Tedy občas se nějaký muž objeví, většinou ho ale přivede partnerka.

"Někerá představení jsou ostřejší, jiná méně. Když vidím zaťatýho chlapa, a pak se ho podaří rozesmát, je vyhráno," dodává.