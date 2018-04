Muži prozradili, co na ženách není sexy. Moc zahalená, odhalená, umělá

Znáte ty ženy, které vlezou do baru a mužské osazenstvo úžasem ztichne a zcepení? Která by to nechtěla zažít taky. Tyto dámy jsou však obdařeny NĚČÍM, co se nedá naučit. Prostě TO buď máte, nebo ne.

Na druhou stranu, být takto disponovaná nemusí přinášet jen samé plusy. Já jsem jednu takovou ve svém okolí měla. Kam vlezla, tam muži přestávali dýchat, probíjející elektřina se dala krájet a ona své úlovky mohla přehazovat vidlemi. Nicméně přestože přehazovat může dosud, pohádkový konec "žili spolu šťastně až do smrti" se jí dodnes vyhýbá.

87 % mužů si myslí, že by to měli být oni, kdo na první schůzce platí

Ona totiž je sexy, ale tak moc, že k ní muži přistupují jako k jednorázovému úlovku, ne jako k někomu, vedle koho by se chtěli probouzet i za pár týdnů... A to přece není váš cíl. Co ale je, a dokonce by měla být vaše meta – neochuzovat se o ten potenciál sex-appealu, který jste dostaly do vínku. Je to nebetyčné plýtvání, promarněná šance a věčná škoda.

Návod na to, jak zvednout nebo aspoň nesnížit sexy dojem, který v mužích vyvoláváme, jsem sbírala přímo od pramene. Tedy mužů – od osmi statečných, jejichž společný věk se vyšplhal na 330 let, a kteří tedy mají dostatečně nažito. Většinu svých životů totiž věnují pozorování, zkoumání a dobývání žen. Následující přehled dvanácti figur, které zobrazují ty největší zabijáky sex-appealu, je tedy kolektivním dílem. Podobnost s orlojem není čistě náhodná – dobře si je prostudujte, nechte chvilku defilovat před očima a zamyslete se sama nad sebou. Neškodíte si?

Co na ženách sexy není

ZAHALENÁ

Je úžasné být nezávislá intelektuálka, na které muži oceňují její mozek, důvtip a smysl pro legraci. Ale pokud přitom nosíte plandající stanové haleny, praktickou větrovku, která vážně nepromokne, nebo volné lacláče smazávající druhotné pohlavní znaky, snadno se na důvtip a legraci zapomene. Největší škoda je to pak u žen, které jsou přirozeně docela hezké, ale svým oblečením – a vlastně i přístupem k životu – na dálku ukazují, že je v životě tak nějak nejvíc zajímá poměr ceny a užitné hodnoty u nových holínek.

ODHALENÁ

Ano, skutečně je pravda, že muže zaujme hlubší výstřih či krátká sukně. A kdo říká, že ne, tak většinou lže. Pokud ovšem z dvaceticentimetrové sukénky koukají nohy o stejném poloměru, už to tak sexy není. Tělo nacpané v o tři čísla menším topu vypadá mnohem víc jako přerostlá uzenka než jako objekt nekonečné touhy. Uměřenost se zkrátka cení. (Tedy alespoň do osmého drinku…) A pozor! Platí to dokonce i pro ženy štíhlé a krásné. Muži chtějí mít pocit, že případným odhalováním ještě mají šanci vidět něco, co ostatní chlapi neviděli.

NEROVNOVÁŽNÁ

Žena lehce ovíněná, k muži se mile vinoucí při tanci je skvělá. Žena, která má problémy s rovnováhou a artikulací, skvělá není. Je to strašně nespravedlivé, ale muž, který je schopný se na rande zpít jako Dán, vám nic podobného neodpustí. A to dokonce ani tehdy, když pak s vámi prožije vášnivou noc. Nebude si totiž jistý, zda to bylo skutečně jeho okouzlujícím šarmem, nebo zda na příštím večírku s vypitím šestého mojita opět podlehnete, ať už ho donese kdokoli. A ještě jedna nespravedlnost, snad ještě větší, se týká kuřáků. Dokonce ani jim se totiž nelíbí, když žena chutná jako popelník. Sobci, že?

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Údiv a obdiv aneb vážně jsi tak skvělej? Je to sice klišé, ale bohužel pravdivé. Sexy je žena, která umí naslouchat. Tedy ne jenom, výraz tupé ryby moc nezabírá. Ale pokud partnerka mluví tak, že se muž nemá možnost předvést a) svou intelektuální kapacitou nebo b) svými úžasnými úspěchy, případně za c) svými neuvěřitelně vtipnými historkami – to vše nejlépe najednou – přestává být zajímavá. Sexy žena je ta, která je mužem okouzlena. Klidně to i předstírejte, pravda není všechno.

OTLEMENÁ

Jeden příklad řekne vše: "Vidím krásnou, opravdu sexy ženu, seberu odvahu, abych se jí na něco zeptal, a ona zaječí po pražsku: Cááá? Kouzlo je fuč." Geografická platnost je univerzální, od Varů ke Karviné.

NEJCHYTŘEJŠÍ

Začněte tím, že mu vysvětlíte, že má absolutně nemožnou kravatu a že tahle košile do béžového obleku vážně nejde. Číšníkovi vynadejte, že neví, zda je to hovězí argentinské, nebo irské, a pak poučte sommeliéra o tom, jak se správně nalévá bílé a kterou viniční trať by měl určitě zkusit. Jestli váš partner ještě neodešel, podívejte se, zda nemá špunty v uších…

NEVYMÁCHANÁ

Spát s dlaždičem si nepřeje žádný heterosexuální muž. Moc užitečná poučka. Asi tušíte, že sprosté nadávky se k dámě nehodí. Ale možná vás překvapí, že vám spíš odpustí emotivní výlev u večeře než při prvním sexu. Pokud si dívka vzpomene na rádoby vzrušivé výrazy z pornografických filmů, většinu mužů to spíš vyděsí, než uvede do extáze. Podobně zabijáckou funkci mají pak také různá roztomilá vyjádření pro vaše i jeho intimní partie. Ano, všechny ty příšernosti, které vás právě napadly, jsou úplně demotivující. Život není pornofilm ani mateřská škola.

SOBĚSTAČNÁ

Nedokážete si ani představit, jak muže potěší, když pošesté během jednoho večera uslyší, že chlapi jsou absolutně nemožní a že jsou dobří tak leda na sex a koneckonců i v této oblasti technika dost pokročila. Možná narazíte na ten ojedinělý případ, který vám bude chtít dokázat, že jste se až dosud šeredně mýlila nebo měla jen kardinální smůlu. Pravděpodobnost není nejvyšší, jsou asi tak tři v republice. Ostatní buď vyděšeně utečou, nebo si pomyslí něco o zamindrákovaném hovězím… Pokud budete pokaždé ostentativně trvat na tom, že za sebe platíte sama a že vás nemá pouštět do dveří, nebude odsudek sice tak tvrdý, ale hrozí vám přesun z kategorie kočka do kategorie kámoš. A s těmi také nespí každý.

UMĚLÁ

Možná vás to překvapí, ale dlouhodobá kolektivní práce vaší vizážistky, maséra, manikérky, pedikérky, plastického chirurga, fitness cvičitele, kadeřníka, kosmetičky, módní stylistky a nutričního poradce může mít opačný efekt, než za který jste zaplatila ty nekřesťanské peníze. Vzhled dokonalé Barbie ocení muži na plakátech, ale už méně v reálu. A není to tím, jak se utěšujete, že jste pro ně moc krásná a oni se vás bojí oslovit. Daleko spíše je v tom pocit jisté "umělohmotnosti". No řekněte samy, vzrušuje vás Ken?

SDÍLNÁ

Co je na ženě úplně nejméně sexy ze všeho? Jiný chlap! A je úplně jedno, jestli je to bývalý milenec ze střední školy nebo současný manžel. Je to prostě jiný chlap a takoví u ideální partnerky nejsou, nikdy nebyli a nikdy až do konce světa nebudou. Jistě tuší, že když máte tři děti, asi už nebudete nepolíbená, ale poslouchat to nechce. Vy sama asi nebudete manželovi vyprávět podrobnosti o svém milenci, ale i obráceně to má stejný efekt. Nevyprávějte, nebilancujte a hlavně nesrovnávejte. A to ani tehdy, když ten současný vychází ze všech nejlépe. A když už ho chcete potěšit, řekněte, že noc s ním byla TO nejúžasnější (pozor, ne "ta", jiné noci přece nebyly), co jste zažila. Necháte mu tím prostor, ať si to vysvětlí po svém. A buďte si jistá, že si to vysvětlí nejlépe, jak může.

ÚTOČNÁ

Zatímco u Ronalda je přímý tah na bránu jednoznačným plus, u slečny Úžasné to zdaleka tak jasně neplatí. Koketní přejíždění chodidlem po vnitřní straně stehna při prvním drinku je jasnou cestou do ofsajdu. Partner bude myslet spíše na to, zda od vás nakonec nedostane účtenku za odvedenou práci, než aby uvěřil, že vás historka o kolegovi z kanceláře uvedla na pokraj orgasmu.

MOBILNÍ

Novodobý typ asexuální úchylky – mobilistka na rande. Dívka, která si během hodiny zvládne vyřídit dvaadvacet esemesek (z toho se u deseti na displej bezděky usměje) a tři hovory, byť i s maminkou, vysílá celkem jednoznačný signál: Jsi páté kolo u vozu, chlapče. A chlapcům to, zdá se, obvykle dost vadí. Premium verze: vyřízení několika hovorů před, při a po sexuálním styku. Když to vydrží, vezměte si ho! Hned!!! Ten už vám odpustí všechno.

Čím u mužů zabodujete

ZÁJEM

Nejkrásnější žena je ta, u které cítí zájem. Možná to neřeknou, ale cítí to tak.

Oči jsou u většiny z nich to první, na co se soustředí. Na barvě nezáleží.

SEBEVĚDOMÍ

Ani ranařka, ani chudinka. Asi by řekli: Taková normální holka.

Ten totiž značí, že se vážně dobře bavíte. Chichotání není úsměv.

Překvapivě nejde o barvu, ale o to, aby se nebáli vás pohladit.

Většina mužů nepozná, čím voníte, ale poznají, jestli voníte jim. A jestli ne moc.

Muži nejsou detailisté, kteří ocení skvělé zpracování vašich šatů. Ale vědí, jestli vám to sluší.

Anketa

BENEDIKT RENČ, FOTOGRAF

Co je sexy?

Na ženách je nejvíce sexy pohotovost. Pohotovost, s jakou dokážou řešit problémy, pohotovost, s jakou umějí mužům radit. Bohužel to je vlastnost, která se nedá naučit. A pak samozřejmě lícní kosti a nos...

Co není sexy?

Nemám rád, když ženy dělají scény v nevhodnou chvíli. Tím ztrácejí svůj tak drahocenný nadhled. A nejvíce UNsexy jsou opilé ženy, co kouří. To je prostě neodpustitelné.

JAN KRAUS, HEREC, MODERÁTOR

Co je sexy?

Mně tedy přijde na ženě sexy, když je sexy. Sexy je obdobný termín jako charizma či krása, ale liší se od nich tím, že čím déle je muž bez ženské přítomnosti, tím více se mu pak může jakákoli žena jevit jako sexy... Inteligence nemá v oblasti sexy velký význam. Zřejmě proto, že jde o ryze fyzickou disciplínu, jako je fitness, wellness, házená. I když ze všech vyjmenovaných je určitě nejkrásnější.

Co není sexy?

Nesexy může být i krásná žena, které ale chybí ono "sexy". Čím to je a proč, nikdo neví.

ŠTĚPÁN MAREŠ, KRESLÍŘ A MALÍŘ

Co je sexy?

Všechno. Ale kdybych měl být trošku konkrétnější, tak třeba samodržící punčochy a lodičky na jehlách, které ženám tak úžasně prodlužují nohy.

Co není sexy?

150 kg živé váhy a tepláky s vytahanými koleny. I když – třeba jsou 150kilové ženské, kterým to sluší...