Mozek vnímá mužské tělo jako celek a ženské v detailech, zjistili vědci

Vidíte to všude. Hluboké výstřihy na titulních stránkách časopisů, předlouhé nohy na reklamních letácích, dokonalé úsměvy na kosmetických produktech. Ženská těla jsou denně porcována na atraktivní detaily, které pak mají za úkol zachytit pozornost a posléze co nejlépe a nejvíce prodat. Ačkoli by se však zdálo, že za touto sexuální manipulací stojí především média či reklamní agentury, nová studie přichází s kontroverzní myšlenkou. Za upjaté zaměření na jednotlivé části ženského těla prý nese odpovědnost pouze příroda.

Pod mikroskopem

"Každý den jsou ženy předmětem zaostření na jejich tělesné partie," uvádí svou studii psycholožka Sarah Gervaisová z University of Nebraska v americkém Lincolnu. "To však není pouze problémem hereček a supermodelek – týká se to všech žen na světě." Doktorku Gervaisovou proto zajímalo, co stojí za tímto fenoménem, a proč se tolik pozornosti nevěnuje i mužským tělesným partiím.

V rámci svého výzkumu, který byl zveřejněn ve vědeckém magazínu Scientific American, psycholožka se svým týmem pozorovala vnímání mužských a ženských těl u dvou stovek respondentů různého pohlaví. Ti měli za úkol prohlížet si různé fotografie mužů i žen – jejich celých postav i zaostřených částí. V druhé fázi studie pak respondenti z většího množství obrázků měli identifikovat, jaké fotografie před tím viděli. Následné výsledky ukázaly, že v naprosté většině případů respondenti rozpoznali ženy podle jejich tělesných partií a muže pouze dle kompletních postav.

Ženské tělo je zajímavější

Výzkum poté odhalil, že při vnímání mužského a ženského těla mozek podstupuje zcela jiný proces. Muže tak pozorujeme skrze tzv. globální vidění, na ženská těla se naopak zaměřujeme lokálně. Toto zajímavé zjištění navíc završuje fakt, že to platí u mužů i žen. "Jsou to muži i ženy, kteří to takto vnímají – takže už nelze obviňovat pouze muže," komentuje výsledky studie doktorka Gervaisová. Dostávají tak tímto naši partneři věčné alibi? Jsou jejich upřené pohledy jen hříčkou přírody?

Jasnou odpověď studie nenabízí. Z evolučního hlediska je údajně ženské tělo zkrátka zajímavější než to mužské. Tělesné partie se u žen navzájem výrazně odlišují, čemuž napovídají už jen samotné křivky postavy. Jednotlivé části ženského těla pak plní vícero funkcí než to mužské – jako je těhotenství či kojení. Existují pak například hypotézy, že muži mají bradavky jen z hlediska symetrie – aby se podobali protějškům svého živočišného druhu.