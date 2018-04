Muži nikdy ženy nepochopí. Od toho jsou kamarádky

"Ženy se chtějí někomu svěřovat, " pokračuje Douchová. "V partnerském vztahu potřebují mít krytá záda a nemohou o svých citech mluvit tolik, protože by se příliš obnažily a byly by ve vztahu zranitelnější. Navíc muže ani jejich sáhodlouhé vyprávění o pocitech nebaví a ani nemají dostatečnou trpělivost. S kamarádkou je to jinak. Ženy samy sobě víc rozumí, jsou víc vybaveny schopností naslouchat, empatií. Povídání si o sobě je baví víc než něco okamžitě řešit. Dokážou si být oporou i proto, že mají podobnou životní zkušenost, pečovatelské tendence a jejich světy jsou pro obě srozumitelné."

Zatímco před mužem se žena snaží vždy prezentovat v tom lepším světle, před opravdovou kamarádkou může být víc sama sebou. Nemusí se hlídat a být až tak stále ve střehu. S kamarádkou si také leccos navzájem odpustíme. Pochopíme i to, co bychom partnerovi nedarovaly - ať už je to třeba, že nepřišla na domluvené kafe, anebo byla svému vyvolenému nevěrná....

Holčičí přátelství Výhody

* ochota a schopnost sdílet spolu pocity

* schopnost a trpělivost naslouchat

* pečovatelské tendence

* podobné životní zkušenosti

* možnost být sama sebou

* velkorysost v odpouštění si

* předpoklad k pochopení se navzájem Úskalí

* rafinovanost v boji o cokoliv

Kamarádství sílí v krizích

I když kamarádství vzniká v každém věku, nejvíc jich díky většímu výběru najdeme v dětství a na škole. "Kamarádky k mému životu patří odjakživa, nikdy jsem nic pro to nedělala, nehledala je cíleně, ale nějak automaticky se tak prostě stalo. Už od mateřské školy jsem měla nějakou tu nejlepší kámošku a několik dalších. Čím jsem starší, tím jich mám víc. Těch nejlepších je ale jen pár," říká třiatřicetiletá úřednice Leona.

Podle ní máme už do vínku dáno, zda se budeme v životě spíš přátelit s muži, anebo se ženami. "Buď má žena ráda ženskou společnost, v ženách konkurentky nevidí a je jí v ženské společnosti dobře, anebo právě naopak, ženy bere jako konkurentky a je jí fajn v mužském kolektivu," říká. Sama prý patří ke skupině, která má kamarádky ženy. "Někdy se říká, že přátelství mezi mužem a ženou nejde, ale já na něj věřím. Pár kamarádů jsem měla, ale je pravda, že to bylo vždy v partě a že jsme si jen my dva na skleničku sami sednout nešli. A když jo, tak to bylo už něco víc..."

Podle Douchové podporují každé kamarádství společné prožitky. Některé jsou radostné a celá léta na ně vzpomínáme s něhou a nostalgií, jiné jsou kritické a dramatické a o to silnější je přátelská vazba, pokud víme, že se o kamarádku můžeme opřít i v nouzi. "Kamarádství je v podstatě určitou paralelou partnerství, ale může být dokonce těsnější a stálejší - pokud ovšem mezi kamarádky nevstoupí rivalita v podobě zájmu o stejného muže. Kamarádku potřebujeme po celý život, ale nejvíce asi tehdy, když chybí pevnější partnerský vztah. Neboli: úplně nejvíc potřebujeme kamarádku v době jakékoli životní ztráty, trápení," shrnuje psycholožka.

Její slova potvrzuje v praxi třeba Vendula Svobodová. Když zemřela její dcera, uzavřel se Karel Svoboda do sebe a o Klárce léta nepromluvil. Vendula se potřebovala vypovídat. Nešla za svou maminkou, protože ta měla svých starostí už tak dost. Zachránila ji kamarádka. Totéž se opakovalo přesně před rokem, kdy se skladatel zastřelil. "Potřebujeme se pořád. Navzájem si třeba voláme, že stojíme v obchodě a co máme té druhé nakoupit," potvrdila těsné přátelství v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Vendulina kamarádka Simona (více zde). Podobné případy zná i Douchová ze své terapeutické praxe: "Vím, že kamarádka umí podržet tu druhou natolik, že jsou pro sebe jako sestry," říká.

Nejznámější kamarádky z českého šoubyznysu

Lucie Váchová + Radka Kocurová

Mahulena Bočanová + Zuzana Straková

Vendula Svobodová + Simona Pizingerová

Naďa Konvalinková + Květa Fialová

Aňa Geislerová + Tatiana Vilhelmová

Linda Rybová + Ivana Jirešová

Diana Kobzanová + Kateřina Průšová

Agáta Hanychová + Petra Macháčková

Věřím jen sama sobě

Přátelství není jen tak a stojí dost času. Nejde totiž jen o to, běžet se kamarádce vyplakat na rameno, ale být připravena nastavit to své, třeba i na několik hodin. Jako na potvoru můžete být zrovna potřebná v den, kdy absolutně nic nestíháte. "Vztahy se musí pěstovat a kamarádství by mělo být oboustranné," potvrzuje Leona a myslí si, že je lepší mít kamarádek víc. "S každou probereme něco jiného."

Ne každá z nás je však ochotna vylít kamarádce srdce. "Mám asi tři dobré kamarádky ještě z dob studií," říká osmadvacetiletá Linda. "Ale nepotřebuju je na svěřování, ráda se s nimi pobavím a zasměju. To spíš ony se svěřují mně." Linda je narozená ve znamení Ryb a právě o tomto znamení astrologové tvrdí, že zrozenci bývají velmi vnímaví psychologové a často fungují jako vrba. Možná je to však spíš tím, že Linda bydlí s mámou, která jediná je její blízkou důvěrnicí.

Hanka má kamarádku, ale ta o ní prý neví zdaleka všechno. "A jestli by mi v nouzi pomohla? To si vážně nejsem jistá. Já se obecně nerada svěřuju. Nikdy neumím svůj problém popsat tak, aby vyzněl, jaký opravdu je, a tak mám nejlepší kamarádku sama v sobě. Z duše mi mluvila hlavní hrdinka filmu Čas sluhů, když se jí ptali, kdo že ji nosí přes propasti, a ona řekla, že se přenáší sama. Myslím, že je to povahou," říká a dodává, že ani ve škole nikdy neměla žádné kamarádky. "Byla jsem takový otloukánek a naučila jsem se spoléhat jen na sebe. Možná jsem ale ještě tu opravdovou kámošku zkrátka nepotkala anebo mám mindrák z toho, že nikomu nevěřím," přemýšlí třiatřicetiletá produkční, která žije spokojeně s partnerem a dvěma dětmi.

Čtěte také: Můj přítel nesnáší mé kamarádky

V přátelství mezi ženami je podle psychologů mnohem více vzájemné důvěrnosti než v přátelství mužů. "Ale je v něm jakoby někde vzadu, na nevědomé úrovni přítomen i prvek rivalitní nastraženosti v případě, že by se obě ženy mohly stát konkurentkami v boji o téhož muže. A tak význam skutečného holčičího kamarádství mnohé ocení až s věkem, kdy se partnerské vztahy stabilizují. Přichází moudrost a s ní pochopení, že muži ženskému myšlení moc nerozumí." Jak tvrdí psycholožka Jitka Douchová, "aby nás někdo o p r a v d u pochopil, musí to být zase žena."

Pět proměnných, které určují aktuální stav holčičího kamarádství:

* naše povaha

* sexuální založení (hormony)

* vliv výchovy rodičů

* prostředí, v němž se pohybujeme

* věk

Anketa:

Petra Procházková, 41 let, novinářka

Kamarádku potřebuju na to, aby mi řekla ve chvíli, kdy čekám pochvalu a přitakání, že jsem úplně vedle. Jen od kamarádky, nikoliv od manžela či rodičů snesu zdrcující kritiku věcí, o kterých si myslím, že je dělám dokonale. To, jak zareaguje, když na ni v takovou chvíli dostanu vztek, z ní činí buď opravdovou kamarádku, nebo jen povrchní přítelkyni.

Eva Havlíková, 38 let, produkční

Jsem narozená ve znamení Štíra, takže přátelství je pro mě na prvním místě. Chovám se ke svým kamarádkám tak, jak bych si přála, aby se ony chovaly ke mně. Ne všechny byly ty pravé, což prověřil čas a krizové situace. Přesto, i když mi někdy nemohly oplatit moji obětavost a podporu, stále věřím, že kdybych opravdu jednou potřebovala, vím, na koho se obrátit.

Lucie Váchová, rosnička a Miss ČR 2003

Povedlo se mi najít kamarádku, se kterou si ve všem rozumím. Jmenuje se Radka. Je to holka, která je ze stejné "branže" a ze stejně divokých vajec jako já. Má tak milou a bláznivou povahu, že ji prostě musí mít rád snad každý, a já se řadím k těm, kteří ji mají rádi úplně nejvíc. Více zde

Radka Červinková, 40 let, PR manažerka

Kamarádka je pro mě nenahraditelný člověk. Zpovědník, obhájce i soudce v jedné osobě. Kamarádce se říkají věci bez příkras, občas i pravda. Komu jinému bych mohla vykládat své příběhy v tak syrové podobě, že nic jiného než smích už nepomůže. Zvlášť jde-li o jediné napínavé téma – jak to asi myslel a co udělal. Kamarádka snese víc než psychiatr, a hlavně mě nehodlá léčit, občas mě dokonce přiměje pokračovat. Kamarádku pozlatit!

Martina Dvořáková, 27 let, turistická průvodkyně

Kamarádky jsou pro mě velmi důležité. Jsem ráda, že mám někoho, s kým se můžu nejen zasmát, ale i říci to, co nikomu jinému. O to bolestivější pak je, když kamarádka podrazí. Bohužel mám i takovou zkušenost, po téměř deseti letech, kdy jsme spolu trávily spousty času, jsem její číslo vymazala z telefonu. Tahle zkušenost mi alespoň ukázala, které kamarádky jsou ty opravdové.

Barbora Tachecí, 44 let, ředitelka Radiožurnálu

Mám několik opravdových kamarádek a jsem ráda, že je mám. Jsou to totiž všechno skvělé ženy a mohu se na ně spolehnout, kdykoliv něco potřebuji. To samé samozřejmě nabízím já jim a ony toho občas využijí. Z toho mám vždy velkou radost, protože mi to dává pocit, že jim jejich kamarádství můžu oplatit. A na to jsou kamarádky - myslím - především.(z on-line rozhovoru)

Máte opravdovou kamarádku?