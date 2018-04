Muži, naučte se řídit od žen!

Už téměř polovinu českých řidičů tvoří ženy, přesto se nedaří vymýtit předsudky o tom, že dobrý řidič = muž. Možná něco o ´autech bez řidiče´ slýcháte i doma, možná máte problém se k volantu vůbec dostat. Tedy kromě situací, kdy si z vás partner udělá taxikáře na cestě z hospody, kde si neplánovaně dal pár panáků.

Přitom je to nespravedlivé. Poškrábaný lak na dveřích (zaměňte za libovolnou část auta) vám předhazuje několik let, přitom on sám před časem otočil služební audi na střechu. Jenže on za to nemůže. Jel ´normální´ stotřicítkou a ten led a sníh měli uklidit silničáři.

Muži obecně neradi poslouchají, že jim něco za volantem nevyšlo, něco přehlédli, nezvládli, neodhadli. Mají tendenci svalovat vinu na jiné, vymlouvat se na okolnosti. Ženy se zase zbytečně podceňují a každý karambol je rozhodí.

Nemusíme být první v cíli

Přitom statistiky jsou na naší straně. Bouráme míň a zůstává za námi méně zraněných. Rozdíl je tak velký, že neobstojí ani námitka, že jezdíme méně často. Řečeno čísly: řidičky v roce 2009 zavinily 16 procent nehod, při nichž zemřelo 11 procent lidí z celkového počtu obětí. Jezdíme bezpečněji, slušněji, ohleduplněji, nemusíme být v cíli první.

Když se tohle všechno od nás muži naučí, ubude na silnicích karambolů. "Muži by měli okoukat ženskou trpělivost, toleranci k ostatním na silnici, opatrnou jízdu a ubrat na agresivitě, která je typicky mužskou záležitostí," podotýká dopravní psycholog Matúš Šucha.

Řidičky si víc váží života, nezávodí. Nemají potřebu to ´natřít´ pomalejšímu autu v kopci, protože s jejich egem tohle vítězství stejně nic neudělá. Pokud je zbrzdí na dálnici někdo výrazně pomalejší, nebudou najíždět na jeho kufr a blikat dálkovými světly. Udělají to jinak: zpomalí, počkají. Možná utrousí nadávku, ale nic jiného.

Ženy používají auto jako věc, do které naloží sebe a nákup, a přepraví se z místa A do místa B, není to pro ně nástroj k exhibici. Chlap víc tíhne k tomu, že se musí předvést. Před kamarády i úplně cizími lidmi.

Nepotřebujeme se předvádět

Bude se na vás lepit, aby vám dokázal, že ho zdržujete, občas vás protroubí, někdy donutí rychle dupnout na brzdu, když před vámi udělá myšku. A hlavně, nebude se po dálnici courat stotřicítkou.

Od malička jsou dívky zodpovědnější než chlapci. Zodpovědnost a sklon k dodržování pravidel s nimi jde až do dospělosti. Když se žena naučí zákonitosti provozu, snaží se je dodržovat. Rychlost občas překročí, protože si ji neuhlídá, ale když vidíte auto předjíždějící přes dvě plné čáry, bude za volantem s velkou pravděpodobností muž.

Je to potvrzené: policisté spočítali, že body za přestupek nasbíral každý sedmý řidič a každá sedmadvacátá řidička. Platí to i pro alkohol. Nepijeme, když řídíme. Většina z nás neriskne ani jednu skleničku nebo pivo. Nestojíme o potíže a víc umíme domyslet, co by se mohlo stát.

Přesto si musíme přiznat, že jsou mezi námi takové, které se to s volantem nikdy nenaučí. Nemají odhad, nezvládnou zároveň měnit směr a šlapat na pedály, nejde jim parkování.

Sebekritická je ke svým schopnostem herečka Bára Štěpánová, která se netají tím, že nesmí uhnout ze své naučené trasy, kde zná každou zatáčku, jinak by bylo zle. "Nepoužívám třeba zpětná zrcátka. Vidím, že tam něco je, ale nikdy nevím, kde to je," přiznává se smíchem herečka.