Muži na hromádce doma pomáhají víc než manželé

Odborníci z Univerzity George Masona v americké Virginii zpracovali data z dotazníků více než sedmnácti tisíc osob z osmadvaceti zemí světa. Z výsledků jasně vyplývá, že ženatí muži svým partnerkám pomáhají s domácností mnohem méně než ti, kteří žijí s ženou pouze na hromádce.

Podle spoluautorky, socioložky Shannon Davisové, klíčovým zjištěním celé studie je fakt, že instituce manželství jasně mění rozdělení práce v domácnosti. Páry s egalitářským vnímáním pohlaví, které vidí muže a ženy v rovné pozici, si rozdělí povinnosti rovnoměrně. V manželstvích však, ačkoli je přítomen egalitářský pohled, muži uvádějí, že vykonávají méně práce než jejich manželky.

„Manželství jako instituce se zdá, že má tradicionalizovaný vliv na páry, dokonce i když páry vidí muže a ženy jako sobě rovné. Náš výzkum navíc předkládá, že páry napříč mnoha zeměmi jsou ovlivněny podobnými faktory, když se rozhodují při rozdělování domácích prací. Je to způsob, jakým společnost definuje, co je to být v manželství, jako instituci sama o sobě, která ovlivňuje chování,“ tvrdí Davisová.