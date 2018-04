Muži, kteří mají kladný vztah k dětem, jsou pro ženy sexy

Zavřete na chvíli oči a představte si, s jakým mužem byste chtěla strávit zbytek života. Je to větrem ošlehaný vousáč s krosnou na zádech, svalnatým tělem a dálkami v očích? Nebo pozorný, laskavý a pečující táta od rodiny, který se dovede postarat a je na něj spoleh? Pokud chcete mít dříve či později děti, pravděpodobně to u vás vyhraje taťka...

Mužům děti sluší

"Chodím se svými dětmi na hřiště kousek od našeho domu a tam potkávám jednoho tatínka, který je asi na rodičovské dovolené. Není to nějaký krasavec, ale když ho vidím, jak trpělivě tam své dcerce staví bábovičky a jak si s ní hezky povídá, přijde mi absolutně sexy," říká třicetiletá Helena z Prahy.

Její slova potvrzuje také pětadvacetiletá svobodná Alžběta: "Můj kamarád fotí umělecké fotografie a udělal taky jednu sérii mužských poloaktů s miminkem v náručí. Ještě nikdy jsem neviděla nic tak krásného. Mužům prostě děti strašně sluší!"

"Můj muž je pro mne nejvíc sexy, když pečuje o naše dvě děti," souhlasí také pětatřicetiletá Tereza. "Pohled na něj, když třeba přebaluje toho mladšího nebo ho krmí z lahve, je prostě úžasný."

Jací muži nás přitahují?

Fakt, že pánům tvorstva přidává na atraktivitě jejich pozitivní vztah k dětem, potvrzuje i výzkum Jamese Roneyho z Kalifornské univerzity, který došel k závěru, že muži s dobrým vztahem k dětem jsou pro ženy atraktivnější než mužní chlapíci nabití testosteronem.

Je známým faktem, že pohlední pánové s mužnými rysy bývají v různých studiích označováni za potenciálně vhodné budoucí partnery, protože jejich vzhled je příslibem kvalitního genetického materiálu (fyzická krása je totiž často spojována s pevným zdravím a o testosteronu se ví, že oslabuje imunitní systém, a tak si jeho nadbytek může "dovolit" produkovat jen opravdu zdravé mužské tělo). Vědci se však rozhodli hledat odpověď na otázku, zda mužův kladný vztah k dětem může mít vliv na jeho přitažlivost pro ženy.

Mají to vepsáno ve tváři

Test probíhal tak, že výzkumníci ukázali skupině mužů ve věku od 18 do 30 let dvojice obrázků, z nichž vždy jeden zobrazoval dítě a druhý dospělého. Dotazovaní měli uvést, kterému z obrázků dávají přednost. Zároveň byla zjišťována hladina testosteronu v jejich těle. Potom byli všichni zúčastnění vyfotografováni a jejich portréty předloženy skupině žen ve věku od 18 do 20 let.

Účastnice výzkumu pak byly vyzvány, aby ke každé z těchto fotek přiřadily jedno z následujících tvrzení: má rád děti, je mužný, je fyzicky přitažlivý nebo je hodný.

Odpovědi žen potvrdily předchozí šetření, že za mužné jsou považování pánové s vyšší naměřenou hladinou testosteronu. Ale dá se z pouhé fotky vyčíst, jaký má dotyčný vztah k dětem? Zdá se, že ano. Respondentky nejen správně přiřadily mužské tváře k jejich baby-friendly postoji, ale dokonce se ukázalo, že o tento typ mužů jeví enormní zájem.

V další části výzkumu totiž měly uvést, kteří z vyfotografovaných mužů jim přijdou atraktivní pro krátkodobý románek a kteří přicházejí v úvahu pro dlouhodobý vztah nebo manželství.

Muži s dobrým vztahem k dětem přitom bodovali v obou těchto kategoriích, ve skupině potenciálních manželů a otců od rodin navíc rovnou vyhráli na celé čáře.

Co z toho plyne?

Mužnost nás ženy stále bere a s radostí spočineme pohledem na vysvalených chlapácích jako Hugh Jackman nebo Sylvester Stallone, pro šťastný rodinný život však dáváme přednost spíš "hodným klukům" jako Eliah Wood nebo Colin Firth.