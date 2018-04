Muži jsou upovídanější než ženy, tvrdí výzkum

Na konci vyčerpávajícího týdne jsme se s kamarádkou tradičně sešly v naší oblíbené restauraci. U ledového mojita, které nám příjemně chladilo hlasivky, jsem si v duchu tvořila scénář naší konverzace. Znám svou kamarádku: v její přítomnosti není vůbec snadné dostat se ke slovu. Než jsem ovšem vůbec měla šanci využít její pauzy k nádechu, předběhl mě vypravěč u vedlejšího stolu.

"No jistě, trenér za to může. Kdyby k tomu pustil Čelenku, dnes máme na krku zlato. Bylo to sehraná parta, vydařený kolektiv a Šmoula mě hodně překvapil! Musíme se na to napít. Hlavně taky na nás, dnes se nám to opravdu povedlo. Překvapilo mě, jak šéf reagoval. Myslel jsem, že nás vyhodí a on přišel s prémiemi. Koupím asi bazén. Tomáš mi už prodal to skoro nový čerpadlo. Je tichý, ale výkon nic moc. Budu to muset ještě technicky pořešit…"

Že na tom něco nesedí, říkáte si? No, je dost možné, že jména hokejistů jsem nezaznamenala zcela správně. Podivnost celého příběhu však spočívá v zcela jiném postřehu: tolik slov v ústech jednoho muže?! Červenka se Škoulou by se jistě nedivili (na sdílení podobných příběhů mají v kabině jen něco přes patnáct minut). A nejsou sami. S tím, že právě muži jsou to upovídanější pohlaví, přišla i nedávná americká studie.

Zacpěte si uši, hovoří muž

Výzkum připravený v dílně University of California Santa Cruz sledoval, jakým způsobem vstupují muži a ženy do vzájemné komunikační interakce. Na rozdíl od předchozích studií kalifornští výzkumníci přistupovali k analýze komunikace hned z několika perspektiv. Mimo jiné tak například zjistili, že ženy si nejvíce povídají o svých pocitech, zatímco muži řeč využívají k získání moci.

Studie však také odhalila ještě překvapivější výsledek. I když podle výzkumu muži i ženy použijí za den přibližně stejné množství slov, rozdíly se objeví při měření času. A právě zde se ukazuje, čí pusa tráví na špacíru nejdelší dobu. Ano, muži jsou ti, koho už neuslyšíme mlčet. Kohoutům tak nejspíš nestačilo si po ránu jednou zakokrhat, a tak zabírají místa ve slepičárně. A budou tam dlouho, protože, jak zjistila citovaná studie, mužům chvíli trvá, než se "vymáčknou" (stejné množství slov za více času je toho důkazem).

Slova jako zbraň?

Psycholog Campbell Leaper ze zmíněné univerzity k celému výzkumu dodává: "Muži jsou upovídanější než ženy. Vždy však záleží na konkrétní situaci. Muž řeč využívá zejména k upevnění své pozice nebo při řešení problému. Jeho upovídanost se zároveň zvyšuje v takovém komunikačním prostředí, kde jsou přítomny i ženy."

Je možné, že by muži svá slova, příběhy a vyprávění zařadili do svého zbrojního arzenálu při svádění ženy? Co když tráví více času mluvením jen z toho důvodu, že jednoduše jsou častěji (a plánovaně) v naší společnosti? Z naivního omylu nás rychle vyvádí profesor Geoffrey Beattie z Manchester University: "Zejména při skládání komplimentů muži přistupují k co nejstručnější formě komunikace."

Zatímco ženy si na komplimentech dávají opravdu záležet a při pochvale vzhledu se vyjadřují velmi konkrétně: "Ta bunda ti opravdu sluší, hezky ti ladí k sukni. Kde jsi ji koupila?" Muži se u poklon dlouho nezdrží: "Vypadáš OK."

Je těžké posoudit, o čem muži vlastně mluví. Jejich slovní zásoba by mohla sloužit jako velmi zajímavý materiál třeba pro další studii. K tomu, abychom občas vnikly do mužského světa, však výzkumy nepotřebujeme. Stačí s kamarádkou občas zajít do restaurace, posadit se doprostřed rušného sálu a objednat si mojito. Bohužel pak zbývá jediné: mlčet.