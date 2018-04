Muži jsou dnes atraktivní o deset let déle než byli před třiceti roky

Je to tedy o deset let více než před třiceti roky, kdy už muži po pětačtyřicítce přestali být pro mladší ženy atraktivní. Muži ale dnes více cvičí, snaží se udržovat fit, dbají o svůj zevnějšek a i v pokročilém věku se umějí elegantně oblékat.

To vše je v očích žen omlazuje a především zatraktivňuje. Za vše také může fakt, že se dnes ženy vrhají do manželství a mateřství zhruba o deset let později než dříve.

Sexy může být i holá hlava, pokud je zcela vyholená a pěstěná a nezdobí ji věnec chlupů v týlu. Ženám nevadí tolik ani malé bříško, když ho umí muž nosit a umí se obléct.

"Muži jsou dnes atraktivní pro ženy do mnohem vyššího věku než dříve. Stále více žen je vnímá jako žádoucí, perspektivní partnery, už to nejsou nudní páprdové bez energie. A dokazují to také celebrity typu George Clooneyho a Brada Pitta, kteří i po čtyřicítce vypadají skvěle," uvedla Ruth Attridgeová, mluvčí obchodního domu Debenhams, který průzkum provedl.