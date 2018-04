Muži dospívají později než ženy. Jak poznat zralého chlapa?

Podle nedávné ankety listu Telegraph mezi Brity a Britkami dospívají muži ve 43 letech, což je průměrně o 11 let později než ženy. Za známky nedospělosti považují ženy třeba hlasité krkání a pouštění větrů, předvádění se za volantem, opakování stejných vtipů a kanadské žertíky, neschopnost postarat se o základní chod domácnosti, neochota vést hlubší konverzaci nebo třeba postel s povlečením s komiksovými postavičkami.

Muži potřebují silné podněty

"Podle mé osobní a profesní zkušenosti muži dospívají většinou až po třicítce. Uvědomí si, že už skončil nezávazný mejdan a začíná život se závazky, často díky dětem. Mnohokrát jsem jsem byl u toho, když porod dítěte znamenal i přerod mladíka v muže. Myslím, že ženy se na svoji dospělost a potažmo mateřskou roli připravují dříve než muži, a to nejen z biologických důvodů. Ale vlastní rodina jistě není měřítkem dospělosti. I singles dospívají, ale zkušenost péče o druhé (nejen o sebe) je i pro ně podstatná a zlomová," myslí si psychoterapeut Martin Jára.

"U mužů se zrání často akceleruje díky krizi, kterou může být zdravotní problém, ztráta partnerky, Kristova léta, krize středního věku. Zkrátka muži potřebují pro svoji změnu silné podněty. Asi to platí i o ženách, ale řekl bych, že muži potřebují silnější dávky," dodává Jára.

Zralost versus dětinskost

Je také nutné si uvědomit, že v dnešní době je pro muže (ale i ženy) snazší než kdy jindy oddalovat dospělost. Zatímco v minulosti lidé zakládali rodiny mezi 20. a 30. rokem života, dnes se tento věk posouvá. Navíc v televizi i v kině najdete nespočet příkladů nedospělých mužů, kteří za své chování často bývají adorováni, i když většinou během dějové linky alespoň částečně zmoudří.

Ale ne všechny výše uvedené znaky musí nutně znamenat, že muž není zralý. Některé z nich odkazují spíše na dětinskost. A určitá míra impulzivity a schopnosti dělat si ze všeho legraci může být pro vztah příjemná. Pomůže to i v navazování vztahu s dětmi, které ocení hravost a spontánnost. To se však nevylučuje se zralostí, dospělý muž nemusí být nutně nudný patron v papučích. Pokud je schopný se postarat o sebe i o rodinu, jistě mu ráda dopřejete, když si občas zahraje počítačovou hru, nebo bude při jízdě autem hrát muzika naplno (pokud tam samozřejmě nejste s ním).

Jak poznat dospělého muže?

Důležité je proto zaměřit se na znaky dospělosti. Jak poznat zralého muže mezi těmi nedospělými? "Mužskou zralost můžeme definovat ve čtyřech směrech: odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost. Kdo je odpovědný, nese důsledky svých rozhodnutí a také se společensky angažuje. Kdo je odvážný, umí odhadnout hranice svých možností, ale také je posouvá. Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového. Kdo je otevřený, má svůj názor a přitom dokáže vést dialog," objasňuje Martin Jára, který je také ředitelem Ligy otevřených mužů.

Pokud tedy partner při hádce mlčí a odmítá se bavit o čemkoliv závažnějším než včerejší fotbal, asi máte co do činění s nedospělým mužem. Co dál? Má cenu čekat až dospěje? Nebo se snažit ho k tomu popostrčit?

"Na kurzy naší organizace se hodně mužů dostalo na popud žen. Poslaly jim odkaz na web, nebo na ně nastoupily, aby se sebou už něco dělali. Myslím, že je to častý vzorec: žena probouzí muže. Určitě je možné, aby se muž probudil sám. Ale žena a partnerka v tom svoji roli, ač nepřímou, i tak může mít. Třeba muži odmítne být náhradní matkou a přestane ho nekriticky obdivovat a oprašovat," navrhuje ženám Jára.