Slavným párům velí muži, tvrdí studie. Vyhlasme schránkovou inventuru

Román pro muže

Tom a Kate, Romeo a Julie nebo dokonce Homer a Marge Simpsonovi či Mach a Šebestová. Co mají tyto páry společného? Ačkoli každý z nich zažil naprosto odlišný příběh, jistou podobnost lze vyčíst již na první pohled. A to zejména, vidíme-li jejich jména na papíře. Jak však zjistil nedávný výzkum, velmi obdobně jsou na tom i jiné slavné páry. Také v jejich případě se totiž mužské jméno objevuje jako první. Je to náhoda, nebo záměrná hra šovinismu?

Brangelina a ostatní

Nová studie, která byla zveřejněna ve vědeckém magazínu Scientific American, monitorovala média, jež zmiňovala jména slavných dvojic. Analýza tohoto dosud nepříliš zkoumaného jevu pak přinesla téměř šokující výsledky.

Až v 80 procentech případů se totiž mužské jméno kladlo před jméno ženy. Dokonce i krásná, ale drsná Angelina Jolie stojí se jménem ve stínu svého manžela Brada Pitta. Samotná zkratka Brangelina nám tak možná napovídá, kdo ve skutečnosti dominuje červenému koberci.

Hlava rodiny

Autoři zmíněného výzkumu však současně odhalili, že to nejsou pouze slavné páry, jejichž jména začínají jmény mužů. Studie se totiž zaměřila i na širší veřejnost a více než stovka respondentů pak měla za úkol sestavit jména svých známých. Účastníci výzkumu se měli zamyslet jak nad "tradičními" páry, kde žena je u plotny a muž je hlavou rodiny, tak nad modernějšími dvojicemi, kde doma s dítětem zůstává naopak tatínek.

Z výzkumu pak vyplynulo, že respondenti uvedli jméno ženy jako první pouze v případech novodobých domácností.

Schránkový fenomén

Ačkoli studie není příliš rozsáhlá a zdaleka nemapuje celý svět, rozhodně je o čem přemýšlet. Stačí si jen prohlédnout jmenovky domovních schránek. Ing. Horák, Jan Novotný, Pavel Toman. A to rozhodně nejde o samotáře.

V takových případech se ženské jméno dokonce zcela vytratilo. Jestliže pro nás není místo na jmenovce, co teprve ve společnosti? Vracíme se do minulého století?

Inventura!

Autoři studie nás uklidňují, že feministická revoluce prý zatím hrozit nemusí. V každodenním životě údajně lidé postupují podle vlastního uvážení.

"Když lidé zasílají pohlednice či blahopřání např. novomanželům, jednoduše napíšou první jméno té osoby, kterou znají lépe, bez ohledu na její pohlaví," tvrdí vedoucí výzkumného týmu.

Přesto bychom tomuto fenoménu neměli přestat věnovat pozornost. Vždyť v sázce je naše vlastní jméno. Vyhlašujeme schránkovou inventuru!