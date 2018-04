Muži dávají pilulkám na erekci jen jednu šanci

Erektivní dysfunkcí trpí celosvětově sto až sto padesát milionů mužů. V České republice jde o zhruba pět set až osm set tisíc mužů. Přesné údaje nejsou k dispozici, protože mnoho mužů své potíže bagatelizuje či se s nimi stydí přijít za odborníkem.

Potíže s erekcí mají především muži ve věku 35 až 65 let a nejčastějšími příčinami jsou cévní onemocnění, hormonální nerovnováha, postižení svaloviny topořivých těles, psychické problémy, nádorová onemocnění a autoimunitní poruchy. Přitom však lékaře vyhledá přibližně jen asi deset procent postižených.

Nereálná očekávání

Třetina mužů s erektivní dysfunkcí přitom očekává, že pokud už přistoupí na léčbu, zlepšení nastane okamžitě poté, co si vezmou první pilulku. Dokazují to závěry studie zveřejněné v European Society of Sexual Medicine, kterou citovala agentura Reuters.

"Výzkum ukázal, že muži dávají šanci na úspěch pouze první dávce pilulek na erekci," říká vedoucí výzkumu David Edwards. "Ačkoli kdyby se po prvotním neúspěchu změnil druh léků nebo se zvýšila dávka, mohli by dosáhnout lepších výsledků, na léčbu pacienti často zcela rezignují."

Přípravky na léčbu poruch erekce, například známá Viagra a mnohé další, fungují na principu zvýšeného přítoku krve do genitálií.

Výsledky studie byly poprvé prezentovány na konferenci v Lisabonu. Výzkumu se zúčastnilo 631 mužů v průměrném věku 55 let s erektivní dysfunkcí. Všichni respondenti někdy podstoupili s těmito problémy léčbu a sedmdesát procent z nich v ní stále pokračovalo.

Jeden pokus a dost

Pokud k výraznému zlepšení nedošlo u pacienta hned napoprvé, 68 % respondentů mluvilo s ztrátě sebevědomí, 32 % bylo depresivních a 24 % uvádělo, že nevěří, že by jejich porucha mohla být někdy vyléčena.

Jedna třetina pacientů se zkrátka nedostavila na další kontrolu k lékaři, přestala tam zcela chodit či odmítla vyzkoušet další možnosti léčby poté, co první pokus selhal. Navíc odborníci upozorňují na obrovský počet mužů, kteří své problémy popírají či ignorují a lékaře s nimi nikdy nenavštíví.

"Výzkum potvrdil, že muži mají stále problém obrátit se s erektivní dysfunkcí na odborníka. Varující je však zjištění, že většina pacientů dá lékaři pouze jedinou šanci na vyléčení, pokud se zlepšení nedostaví okamžitě, zcela rezignují. To však právě u tohoto typu poruch může být problém, protože je často nutné vyzkoušet několik typů léčby, než se dostaví úspěch," píší vědci.