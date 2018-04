Můžete vypnout, nastal Time Out

Sportovně laděná značka TIME OUT prezentovala minulý týden kousky do šatníku přesně k takovému odpočinku, ať už sportovnímu nebo jen ležérně odpočinkovému. Trička, kapsáče, mikiny s kapucí, jeany, svetříky, polokošile, vesty, sportovní kabátky, pohodlné boty.

Do přírody i do ulic města v odpočinkovém duchu s nádechem Ameriky.

Značka pochází z Kalifornie a na rukopisu prezentované značky je americký duch velmi znát. Výšivky i potisky v duchu reprezentačních úborů amerických středních škol, ovšem vkusně kombinované s klasickými střihy a materiály.

Košile v kombinaci s jeany ve sportovním stylu, mikina s kapucí roztomile odhalující břicho, ale nemyslete, že by došlo k nějaké provokaci! Naopak, vzorně doplněno dlouhým tričkem, s dalším potiskem. Nabídka triček, košil, svetříků a sáček stále drží sportovně oddechovou linii a nechává pole otevřené nejrůznějším kombinacím i vrstvení.

Pro romantické duše jemný květinový potisk, pro ty praktické z vás, vězte, že všechny kousky nabízí dostatek prostoru, kapes, knoflíků, zapínání, odepínání ...

Oblečení této značky drží vše v mezích, nevybočuje, až Brandonovsky vzorně splňuje požadavky nenáročnosti. Proč také, vždyť je to Time Out. Oddech, relax, uvolnění, nelze škatulkovat, nelze v něm předstírat, vypínáte, odpočíváte a je jen na vás, zda se jdete projít do ulic města nebo vyběhnete mezi stromy.

Pro ty z vás, které aktivně odpočíváte a stále v elegantním duchu má značka otevřené dveře.

