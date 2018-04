Můžete vonět jako hvězdy. Celebrity a jejich parfémy

Na začátku července prý podepsala Angelina Jolie smlouvu s luxusní módní značkou Emporio Armani a stane se tváří jejího nového parfému. A nezůstane u tváře. Aktivní kráska se bude podílet na tvorbě názvu zatím bezejmenné vůně, na její reklamní kampani, na výběru fotografa a podobně. Dokonce se říká, že se má spojit s další tváří značky Armani, Davidem Beckhamem a nafotit s ním svůdné reklamní fotky. Jeho žena Victoria nic nenamítá, sama se s ním objevila v odvážné reklamě na prádlo téže značky.

Vybrat si Angelinu Jolie jako představitelku nové vůně je od šéfů Armaniho kosmetické sekce velmi chytré. Herečka proslavená krásou, spoustou dětí a manželstvím s Bradem Pittem víc než svými rolemi patří do takzvaného seznamu celebrit. Přestože ve svém oboru moc neboduje, má obrovskou komerční cenu, kterou Armani ve své odvážné kampani bezesporu využije.

Tváře prodávají

Už dobrých patnáct let se nové parfémy spojují se jmény celebrit – herců a hereček, modelek, zpěváků a zpěvaček. Nadnárodní společnosti si mezi nimi vybírají jména, která zaručují prodeje jak u jejich fanoušků, tak u lidí, kterým se prostě líbí.

Shalom Harlow - Miracle Forever

Princip "tvář prodává" využívají vůně dvojím způsobem. Luxusní parfémy si ke svému jménu a značce pronajmou slavnou osobnost, která se stane jejich ambasadorem. Masovější voňavky to dělají jinak – celebritě se nabídne, ať si vydá vůni přímo pod svým jménem. Jedna z prvních v této skupině byla tenistka Gabriela Sabatini. Vzpomínáte si na tu silnou agresivní vůni?

Velvyslanci vůní

Vraťme se k těm luxusním. Asi každý někdy slyšel výrok Marilyn Monroe, že chodí do postele oblečená jen do pár kapek Chanelu No. 5. To byla chvíle, kdy se poprvé zrodila ambasadorka nějakého parfému. Kdykoli se pak mluvilo o Marilyn, měl z toho Chanel reklamu. A tak kosmetickým firmám brzy došlo, že bude výhodné pořídit si své velvyslance a velvyslankyně na základě smlouvy.

Ti pak po určitou dobu doprovázejí parfém při reklamních kampaních. "Někteří ambasadoři jsou globální, v jiných případech jsou jimi tváře známé třeba jen v jedné nebo několika málo zemích," říká Ondřej Lipár z firmy L´Oréal.

Tváří oblíbené dámské vůně Hypnôse od Lancôme je kanadská modelka s mandlovýma očima a dlouhýma nohama Daria Werbowy. S pánskou variantou stejného parfému je spojený zelenooký herec s hlubokým hlasem a širokými rameny Clive Owen, který patří mezi nejžádanější Brity v Hollywoodu. Osobně spolupracoval na reklamním projektu pro Hypnôse Homme – od návrhu scény, napsání příběhu až po závěrečný střih.

Tvář parfémů Chanel no. 5 Nicole Kidman

"O penězích, které za to dostávají, se nic nedozvíme a doba spolupráce je individuální. Třeba Isabella Rossellini spolupracovala se značkou Lancôme 14 let," vzpomíná Ondřej Lipár z L´Oréalu.

Jako tvář vůně Trésor si její tvůrci vybrali oscarovou herečku Kate Winslet, která v jejich reklamním spotu přibíhá na romantickou schůzku v Paříži. Vsadili prý na ni proto, že dokáže ztvárnit výjimečnou i každodenní tvář ženy.

Pro vůni Magnifique byla naopak zvolená méně známá Anne Hathaway. Autoři parfému si ji vybrali jako symbol ženskosti, smyslnosti a elegance. Její výraznou tvář si určitě pamatujete z filmu Ďáběl nosí Pradu. A za poslední důkaz, jak promyšleně si parfémy volí své tváře, můžeme použít Joshe Hollowaye, představitele Sawyera ze seriálu Ztraceni. Byl natolik spojen s mořem, plážemi a životem v exotice, že si ho vybrala firma Coty Prestige, aby představoval její parfém Davidoff Cool Water pro muže. I díky němu se tato pánská vůně stala jednou z nejprodávanějších a každoročně si pro ni do parfumerií přijde několik milionů zákazníků.

"Silná osobnost Sawyera ve Ztracených má blízko k hodnotám, které chceme vyjádřit touto vůní. Jsme potěšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci s Joshem," říká Francosie Mariez z Coty Prestige.

Se jménem na trh

Přestože obchod s lidmi je zakázaný, můžete si klidně koupit jednu Naomi Campbell, Christinu Aguileru, Céline Dion nebo Kylie Minogue. Parfémy nesoucí jména svých "tváří" patří k těm cenově dostupnějším a masově oblíbenějším. Za asistence odborníků a specialistů se na jejich tvorbě podílejí i celebrity, posuzují návrhy flakonů a obalů, vybírají barvy na reklamu.

Christina Aguilera - Inspire

Jednou z nejaktivnějších je supermodelka Naomi Cambell, která už uvedla na trh 10 parfémů se svým jménem. Každá z jejích vůní vyjadřuje její osobnost - chce být středem pozornosti, ráda flirtuje nebo je tajemnou kráskou. Jsou to těžké a exotické parfémy pro silné osobnosti.

Další parfémovou matadorkou je třeba zpěvačka Christina Aguilera, která tvoří své vůně od roku 2007. A mezi nováčky patří zpěvačka a návrhářka Avril Lavigne, která uvedla na trh vůni pro dívky rebelky, kterým bude ladit ke kování na páscích a náramcích.