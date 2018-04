Můžeme se těšit na pány v šortkách a s odhalenou hrudí, Itálie inspiruje pro příští rok

Italská móda Italská móda Italský módní průmysl je s ročním obratem kolem 100 miliard eur jedním z nejdůležitějších tvůrců ekonomického růstu. Prodeje obleků, kravat a kožených bot ale v Itálii loni klesly o více než 11 procent, pro italský oděvní a textilní průmysl to byl jeden z nejhorších roků v dějinách. Podle americké společnosti Bain & Co se však bohatí zákazníci letos vracejí do obchodů a prodej luxusního zboží by měl letos stoupnout o čtyři procenta.