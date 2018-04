Můžeme se po jedné noci stát životní láskou? Zeptaly jsme se mužů

Jan, 30 let, IT konzultant, svobodný

Jako osvícený muž 21. století s tím nemám problém, takovou dívku bych bral asi úplně stejně jako kteroukoli jinou. Kdyby byla fajn, rád bych s ní šel i na další rande (a ne jen do postele).

Jiří, 48 let, podnikatel, ženatý

Ženu jen na jednu noc jsem nikdy neměl. Leda v případě, že jsme se už znali z dřívějška. Neznámou ženu bych si ten večer z baru do postele nevzal. Neměl bych důvěru, co je zač, co bych od ní mohl případně chytit za choroby. Na to se mám docela rád, nehledě na to, že tenhle způsob seznamování nemám zapotřebí.

Matěj Vlašánek, student, 21 let, průběžně stále zadaný

Někdy se mi stává, že i já se stávám one night stand (mužem na jednu noc), obzvlášť jde-li o ženy zadané nebo starší. Když je žena ochotná a svolná, tak jsem jedině rád, zvlášť, když se mi líbí a rozumíme si. Jinak bych o společné noci ani nepřemýšlel. Jediný problém, který řeším a často spíše raději neřeším, je strach, jestli ona žena neočekává více než jednu noc, protože by pak mohla být zklamaná. A já asi úplně nechci, abych ženy klamal. Nikdy vlastně nehledám ženu jen na jednu noc, ale často to tak vyplyne. Jedna noc je lepší než nic. Prostě se mi líbí nějaká holka, pozvu ji na rande, ale je jasné, že je naše poslední. Tak je lepší se spolu vyspat. Aspoň si z toho člověk odnese pěknou památku. Takže vlastně ženu, která se chce stát mojí one night stand vnímám stejně jako jakoukoliv jinou, s níž si chci dát rande a více ji poznat. Občas se to povede a nezůstane jen u jednoho rande, stejně jako nemusí zůstat jen u jedné společně strávené noci.

názor psycholožky Začít vztah v posteli je určitě možné, ale považuji to spíš za handicap. Rozhodně to není standardní způsob hledání partnerů na celý život. Při vzájemném poznávání se se obvykle předpokládá, že se k té nejintimnější fázi sbližování dostanete postupně. Dnes však víc než kdy dřív slouží společná postel především k zábavě, a tak se klidně na první schůzce dva lidé dohodnou a místo kina dají přednost sexu. Z praxe se mi zdá, že muži ženy na jednu noc nevnímají v dlouhodobějším kontextu zrovna příznivě, sex po prvním večeru tak nepovažují za dobrý start pro nový vztah. Řekla bych, že k takové ženě mají menší důvěru a zvažují také zdravotní rizika.

PhDr. Marta Boučková, psycholožka

Radim Čáp, 33 let, podnikatel, svobodný

Nemám předsudky vůči ženám, které jsou svolné k sexu na jednu noc. V některých případech totiž hledají protějšek na trvalejší vztah. A společně strávená noc může oba silně sblížit. I když to podle mě bývá spíš výjimečně. Častěji je to jen impulsivní pudový sex. Kdo má na taxi, odjíždí před probuzením. Chudák prožije nepříjemné ráno vedle cizího člověka.

Tomáš, 32 let, projektový manažer, ženatý

Tento typ žen vnímá, dle mého názoru, většina mužů v určitých fázích svého života více než pozitivně. Osobně bych měl problém získat důvěru k ženě, o které vím, že se nerozpakuje jít na věc po pár drincích, asi hodně dlouho bych byl ve vztahu značně podezřívavý. Na druhou stranu ale předpokládám, že takto protřelá žena ve finále stejně zjistí, že všichni chlapi jsou úplně stejní a pokud se vážně zamiluje, nemusí mít potřebu získávat zkušenosti s dalšími partnery. To u nás mužů je tato záležitost díky našim genetickým předpokladům většinou mnohem komplikovanější.

Ondřej Hrdý, 25 let, student, zadaný

Když se dva domluví na jednu noc, tak tím asi myslí na jednu noc, vztah by z toho pak vzniknout neměl. Bylo by to porušení domluvy. Ale když to ani jednomu nevadí, tak proč by nemohli přejít na vztah. Ženu, která je ochotná stát se one night stand vnímám normálně. Spíš nevím, proč bych ji měl vnímat nějak špatně.

Petr, 51 let, novinář, ženatý

Už jsem zažil dost na to, abych věděl, že člověk nikdy neví, co všechno se v životě může stát. Žena na jednu noc může, ale také nemusí být lehčích mravů či jakkoli zavrženíhodná. Stejně jako muž na jednu noc nemusí nutně být pochybným hledačem zářezů na pažbě, který si jen chce něco dokazovat. Ono zmíněné "na jednu noc" může mít mnoho podob a okolností. A i z jedné noci může být nakonec trvalý vztah. Sám za sebe musím říci, že jsem ale nemusel hledat takovou ženu na jednu noc, s níž bych nemohl strávit ráno u snídaně, další noc či aspoň nějaké hezké chvilky. A když už ta žena na jednu noc byla po ruce, ale já začal mít z nějakých důvodů pochybnosti, tak se ta noc prostě neuskutečnila.