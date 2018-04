Můžeme jíst. Móda Twiggy konečně skončila!

Jásejte, móda vyzáblé Twiggy končí. Éra hubených modelek dohasíná po neuvěřitelných čtyřiceti letech, kdy se další a další dospívající dívky pokoušely nacpat své ženství do co nejmenších velikostí. Protože to bylo "in".