Nevěra není jen průšvih. Může vztah posunout do nové dimenze

4:04 , aktualizováno 4:04

Pokud se jedná o nevěru, jsou všichni - tedy kromě těch, kteří podvádějí - celkem zajedno. Je to ostudná, nečestná a nesportovní záležitost a do láskyplného vztahu prostě nepatří. Ale zpátky do reality. Nevěra prostě byla, je a bude. Co si ale málokdy dovedeme připustit, někdy může paradoxně našemu vztahu i prospět.