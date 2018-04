Může být malý muž pro ženu atraktivní?

Eva Papoušková: Malé muže hlídám

"Babička mě vždy nabádala: Jenom ne malýho chlapa, v posteli se musí pořád popotahovat! Vzhledem k tomu, že mi bylo osm, nedovedla jsem si představit, za jakým účelem by se měl popotahovat, a dospěla jsem k názoru, že proto, aby se pod peřinou neudusil," říká Eva Papoušková.

"Nicméně léta studia mužského světa mě vedla ke zcela opačnému závěru. Malý muž, velké očekávání a netušený poklad! Malí muži to nemají lehké. Pořád se na ně někdo v mužské smečce vytahuje, a když k tomu přičteme, že naše ženské nohy vypadají báječně na podpatcích, je neštěstí téměř dokonalé. Z toho je jediné východisko – buldočí zarputilost a touha ukázat světu, že já stojím za víc než za stopadesát! Malý chlap je vystaven zkoušce plamenné a svou ztracenou výšku si většinou vynahradí na bankovním kontu, ostré chirurgické čepeli či ministerském psacím stolu.

Navíc existují kouzla, která jejich handicap gumují. Především jde o charizma. Malí muži, tolik odstrkovaní svými dlouhánskými kolegy, totiž vědí, že správnou ženu lze ulovit na inteligenci, humor, laskavost a originalitu. Většina žen má také v sobě zakódovanou matku, a když do dveří vejde něco drobného a milého, jsou hned naladěny lépe. Malé muže hlídám, protože nechci, aby mi unikl poklad ohleduplnosti, senzitivity a smyslu pro detail!

Závěrem citace neznámé slovenské prodavačky, která uklidnila jednoho z drobnějších zákazníků: Keď vám Boh nedal na vzraste, isto pridal na chvoste…Tady tomáš, babičko! Houby, popotahovat."

Petr Urban: Láska si z chlapa vždy ‚něco‘ vydoluje

"K tomuto tématu mám co říct. Odmalička jsem byl malý, malý i oproti vrstevníkům, často vyšším o hlavu i dvě. A jedno bylo, že věkem jsme se nacházeli na rovnocenné míře, v hlavě pak často menší převyšovali ty větší. Některá vytáhlá ‚přiblbla‘ nás špunty šikanovala jen kvůli tomu, že jim koukáme zespodu do nosních dírek. Pocit být malý, jakoby méněcenný, znám až do prahu dospělosti dobře," přiznává kreslíř a ilustrátor Petr Urban.

"I holky mě míjely, asi v představě, že to nemám čím dělat. Začal na mi pomáhat humor, tím jsem dokázal vyrůst o pořádný kus a byl vnímán za vyššího, zkušenost k nezaplacení. Snad boží zásah mi kolem devatenáctého roku bolestivě protáhl kosti až do překvapivých skoro metr devadesáti centimetrů. Bývalí čahouni mi náhle vejrali do nosu. Získal jsem sebevědomí a život se změnil, všechny jsem přehlížel, aniž bych musel stát na špičkách, baby se víc hrnuly…

Být malý není vždy na škodu, holt někdy malý muž díky malosti některých vysokých mužů vyroste a stává se vyšším než ti vyrostlí. Velký malý Napoleon je toho důkazem. Ženy ho chtěly a nezáleželo na tom, kolik a kde narostl.

Jaký je nejideálnější český filmový pár? Anna Urbanová a Josef Pumpl mě, tedy Helena Růžičková a Stanislav Zindulka, ona golem, on o sto kilo lehčí, ale lidský pohodář. Další příklad – kulturista Arnold Schwarzenegger je dlouhán, svalovec Sylvester Stallone malý zakrslík, u holek jsou na tom stejně. A co Tom Cruise, to je teprve trpaslík! Každá ho miluje! Oco tady jde? Láska a ženský opatrovatelský pud si z chlapa vždy ‚něco‘ vydoluje, i když má pod míru jako Jirka Krytinář."

5 CM VÝŠKY PŘIDÁ 8 % PLATU Vyšší muži jsou šťastnější a zároveň i bohatší, protože každých 5 cm výšky jim přidá v průměru 8% na příjmu. Studie vědců z Gallupova ústavu navíc ukázala, že dlouháni mají větší pravděpodobnost, že budou spokojeni se svým životem. Více z nich vyjadřovalo pozitivní emoce jako spokojenost a štěstí a méně z nich uvádělo, že je trápí vztek, smutek a stres. Australští odborníci také zjistili, že výška mužů ovlivňuje jejich obraz na pracovišti – vyšší muži jsou považováni za mocnější, schopnější a inteligentnější. A muži vyššího vzrůstu jsou i méně žárliví než ti nižšího vzrůstu. Podle vědců to má na svědomí evoluce, neboť ženám připadají atraktivnější větší muži, kteří tak nemají na koho žárlit.

Přitahují vás muži, kteří jsou menší než vy?