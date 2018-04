Signály, podle kterých poznáte, že muž je připraven na vážný vztah

Poraďte se o vztazích Hledáte pořád marně toho pravého? Poraďte se s odborníky na vztahy.

„Pokud vám ho vyvolený dát nemůže, pokud odmítne, odpískejte předem ztracený zápas,“ radí Harvey ve své knize Jak si najít a udržet muže a zůstat dámou.

Svět je podle něj plný mužů, kteří jsou ochotni a schopni vstoupit do závazného vztahu. Tvrdí, že ve své podstatě chtějí muži od žen vlastně totéž: aby byla oddaná, podporovala je a pravidelně jim poskytovala sex. „Pokud je v některém z těchto bodů problém, pak nebudete dobrá manželka pro nikoho,“ varuje charismatická celebrita.

Ženám pak Harvey radí: „Udělejte si v sobě pořádek, nahlas určete a sdělte svoje požadavky a úroveň, uplatněte svou moc ve vztahu a nebojte se třeba i odejít.“ Uvádí 12 signálů, podle nichž žena pozná, že je partner připravený k závaznému vztahu.

1. Vodí vás do svých oblíbených podniků.

2. Myslí na vás, když nejste spolu, a myslí na vás i v případě, že spolu jste.

3. Změnil si telefonní čísla, aby mu žádná ze starých lásek nemohla volat. Nebo aspoň nebere jejich telefonáty.

4. Dovolí vám, abyste mu vybírala oblečení.

5. Každý muž, který nosí nějakou část oblečení shodnou s tím vaším, musí být do vás úplný blázen, protože tím ztratil úctu všech svých kamarádů.

6. Oslovuje vás přezdívkami, které nesmí slyšet žádný z jeho přátel, protože dobře ví, že jakmile by to jeho kámoši zaslechli, při žádném setkání by mu jinak neřekli.

7. Váš pocit štěstí a vaše spokojenost jsou pro něho důležitější než vlastní štěstí.

8. Viděl vás se zplihlými vlasy a bez make-upu a stejně se s vámi schází dál.

9. Seznámil se se všemi vašimi příbuznými a pořád se nebrání účasti na rodinném srazu.

10. Pochopil, že vaše děti jsou šíleně nevychované, ale milovat vás nepřestal.

11. Už zažil vaši matku v ráži a ještě ho nepřešla představa, že s vámi vydrží.

12. Umožnil vám poznat celou svoji rodinu, i když chápe, že se tím zavazuje.