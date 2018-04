Muž snů vyhrál pro čtenářku luxusní večeři pro dva

"Měl by být hodný, naslouchavý a hlavně by měl bejt svůj a věrnej :) Mít rád ... a občas s ní někam zajít... A měl by se jmenovat... no to je tajný :)," prozradila vítězka.

Aplikaci si vedle Kláry vyzkoušelo dalších 7 537 čtenářek a vytvořily 2 864 mužských idolů.

Hra ale pokračuje dál. Autorka fešáka, který získá nejvíc hlasů za měsíc listopad, vyhraje poukázku na služby od profesionálního kadeřníka.

