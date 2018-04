Muž si většinou před spaním nesundá ani ponožky

Většinou si nesundá ani ponožky.

Ráno se probudí a až na pár odstátých vlasů vypadá pořád stejně. Žena přes noc jaksi zoškliví.

Muž má v koupelně asi tak pět věcí, které potřebuje: kartáček na zuby, pastu, holicí strojek, mýdlo a ručník. Ale žena má cca 337 věcí, které muž není schopný identifikovat.

Podívejte se třeba na to, když žena má s mužem v domácnosti kočku. Žena svou kočku miluje, rozmazluje si ji. Muž předstírá, že ji také miluje, ale když se žena nedívá, nakopne ji. A proč? Buď na kočku žárlí, že se žena věnuje jí, nebo prostě nemá rád kočky. Já jsem pro tu první možnost. Muž si myslí, že když si ženu vezme, ona se nezmění. Jenže nemá pravdu. Žena se změní, ale jen kvůli tomu, jaký je chlap líný.

Neříkám, že každý. Každý člověk má nějaké chyby, nikdo není nahraditelný. Ale nesnáším, když někdo řekne, že se něco na ženu nehodí. V dnešní době si většinu mužské práce musí žena udělat sama. A stejně tak to zvládne i muž.

Já chci například po vysoké škole jezdit s kamionem. Alespoň na chvíli. Když o tom mluvím s nějakým mužem, nevysměje se mi jako většina mužů dříve. Promluví si o tom se mnou a nakonec z nich vyjde i to, že mě obdivují. Ve většině rodin vládne muž, ale proč by nemohla vládnout v rodině i žena? Bojí se snad ženy mužů?

Je většinou jasné, že z mužů jde strach, ale nesmíme si z nich vychovat malé dítě, které si zvykne na to, že ho žena v domácnosti rozmazluje. Přijde si domů, dá si s manželkou kávu, zasedne k televizi, tam si nechá přinést večeři a dá si pivo a nakonec usne. Kolikrát se třeba ani nevzbudí a spí si celou noc v obývacím pokoji a žena sama v ložnici.

Pokud mají děti, dopadne to tak, že žena přijde utahaná z práce, rozčílí se na děti, že nic nedělají, naštvaně udělá večeři jen sobě a manželovi a děti si musí udělat něco samy.

Takhle by to být nemělo. Obdivuji muže, kteří jsou schopni věnovat svůj čas dětem. V dnešní době začíná být i moderní, když je na mateřské dovolené muž, a ne žena. Je to prostě zvláštní... Doba se mění a s ní i zvyky. Myslím si ale, že rozdíly, které jsou tady dnes, se nikdy nezmění.