Muž mi odešel za mladší. A já? Konečně žiji!

Jako Marie Molnárová (46). "Svého muže jsem velmi milovala. Až nezdravě. Nežila jsem svůj, ale jeho život. Dělala jsem, co chtěl on. Měla jsem třeba ráda turistiku, on raději jezdil na kole. Za poslední roky jsme tak nebyli na jediném pěším výletě," dává příklad žena.

"Po rozchodu mi došlo, v čem všem jsem se ještě přizpůsobovala. Chtěl modré žaluzie, tak jsme měli modré žaluzie, i když mně se víc líbily jiné. Chtěl mít jen jeden společný účet, tak jsme ho měli. Chtěl, abych syna vozila třikrát týdně na fotbalové tréninky, tak jsem ho vozila. Vždy měl dostatek argumentů, proč se něco musí udělat podle jeho představy. Moje názory jednoduše převálcoval a já nakonec uznala, že má pravdu," vypráví Marie.

Po šestnácti letech manželství jí partner řekl, že odchází za mladší ženou. "Prý je tak jiná než já. Samostatná a schopná. Se mnou to už údajně v posledních letech byla nuda a stereotyp. Samozřejmě, nejdříve jsem se z toho šoku nemohla vzpamatovat. Postupně jsem ale objevila něco, co už snad ani neexistovalo. Sama sebe," je teď spokojená.

Oprášila staré kamarádky, se kterými vyráží na dlouhé turistické výlety. Našla si nové koníčky. Zapsala se na kurz španělštiny a tento rok se chystá na dva týdny do Španělska. Nového muže zatím nehledá. Čerstvému vztahu se ale nebrání. "Netlačím na pilu. Už jsem se setkala s několika muži na inzerát, bylo to příjemné, ale vím, že vše chce čas," říká.

Zachovat klid a počkat!

Když nás opustí dlouholetý partner, zhroutí se nám svět. Psychologové ale radí zachovat klid a jednoduše vyčkat, než trápení skončí. Protože ono jednou zaručeně skončí.

"Nejhorší bývá prvních zhruba šest až osm týdnů. V nich je silná palčivá bolest vlastně jakousi normou. Pokud by přetrvávala déle v podobě, která by bránila běžnému fungování, pak je na místě vyhledat odbornou pomoc. Nejdéle do roka bychom měli být z nejhoršího venku," uklidňuje uznávaný psycholog PhDr. Petr Šmolka.

Takzvaný psychorozvod však podle něj končí většinou ještě o něco později. "Pak už se ale bolest ozývá pouze jako stará zranění při změnách počasí. Tedy v situacích, které nám něčím naši minulost připomenou."

Jak přežít nejhorší období? Univerzální rada neexistuje. "Někdo se potřebuje uzavřít do sebe a někde v koutku se vyplakat, jinému naopak vyhovuje společnost přátel a aktivit, při nichž alespoň částečně zapomene," říká odborník. A po období truchlení hurá do života!

Konečně můžu utrácet

Nový život si pochvaluje i Věra Nováková (51). "V mém starém vztahu nefungovala spousta věcí. Vše se ale nakonec točilo kolem peněz. Bývalý manžel nerad utrácel a všechny mé výdaje patřičně zkritizoval.

Lhala jsem mu o ceně nové kabelky nebo nových bot. A pak se cítila ušlápnutá. Vydělávala jsem více než on a nechápala, proč bych si občas nemohla koupit něco hezkého na sebe. Přišlo mi to takové nedůstojné," vzpomíná si. "Nebo mě delší dobu bolela záda a chtěla jsem chodit na masáže. Jeho reakce byla, že je to drahé, ať si raději cvičím sama doma," říká Věra.

Rozvod přišel po jednadvaceti letech manželství. Důvod? Samozřejmě mladší žena. "Budou tomu dva roky a já si říkám, ať si ho holka užije. Teď jsem konečně šťastná. Každý týden chodím na masáže a také na jógu. Kupuji si hezké knížky a jen se usmívám, když si vzpomenu, co mi říkal můj bývalý. Že je lepší půjčovat si knihy z knihovny a tak zbytečně neutrácet. Jenže já chci mít ty knížky doma. Už je mám," nelituje rozchodu.

Našla si také nového partnera. "Je to pravý opak mého bývalého muže. Dokonce mě nutí, ať si kupuji drahé věci, když mi to udělá radost," cení si ho.