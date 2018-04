Muž a žena musí vydržet týden v poutech

V pátek odlétají do New Yorku, kde zůstanou do 15. února. Mladá žena byla před zkouškou "trochu nervózní", ale ještě předtím, než vůbec poprvé spatřila svého spoluhráče, tvrdila, že je duševně připravena.



Přitom ale neskrývala, že některé okamžiky budoucích dnů by mohly být delikátnější než ostatní, například sprchování, oblékání, spánek nebo vykonávání potřeby.

"Dělám to, abych získal zkušenost. Bude příjemné být týden v New Yorku připoután k dívce," řekl muž. Že se spolu se spoluhráčkou ocitne v opravdu intimních situacích, ho příliš neznepokojuje. "Jsem velmi otevřený. Když se mám převlékat před někým, koho dobře neznám, vůbec se nestydím," řekl.