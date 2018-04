Musíte časně ráno za volant? Nezapomeňte na kávu!

Podle Jima Horna z Laboratoře pro výzkum spánku při Loughboroughské univerzitě, jenž je spoluautorem studie, je 22 procent vážných dopravních nehod v Británii zaviněno ospalostí. Horn je přesvědčen, že nedostatek spánku má na britských silnicích každoročně na svědomí více nehod než alkohol; ročně tu při dopravních nehodách zahyne zhruba 3500 lidí.

"Lidé nucení vstát časně ráno by si měli uvědomit, že jsou na silnici extrémně zranitelní," míní profesor Horn. "Většina nehod se stává mezi pátou a sedmou hodinou ranní, takže dva rychle po sobě vypité šálky kávy by mohly výrazně snížit míru nehodovosti. Výzkum dokazuje, že aby se nebezpečí dopravní nehody snížilo na normální míru, potřebuje řidič zkonzumovat hodinu a půl před jízdou alespoň 200 mg kofeinu.

Vědci podrobili skupinu zkušených řidičů ve věku do 30 let testu, při němž je od šesti do osmi hodin ráno vystavili počítačově simulované dopravní situaci. Jen některým z nich dali vypít nápoj se 200 mg kofeinu. Kofein výrazně zredukoval počet dopravních nehod. Těm, kteří za sebou měli pětihodinový spánek a vypili dva šálky kávy, hrozilo běžné nebezpečí, že se během 90 minut stanou účastníky nehody. Všem těm, kteří svůj organismus kofeinem nepovzbudili, hrozilo nejméně osm dopravních nehod.