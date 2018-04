Můj učitel je počítač

Nostalgicky vzpomínáte na vlastní dětství, jak jste běhala s kamarádkami po parku, a přemýšlíte, co vlastně naši potomci na těch "compech" mají? Zbytečně se namáháte. Generace školáků je prostě generací technických nadšenců. Tento fakt ovšem lze velmi dobře obrátit ve vlastní prospěch. Stejně jako v případě Jany Krásové, matky jedenáctiletého Jindry.

"Když Jindra nastoupil do první třídy, ještě to šlo, občas si zahrál nějakou hru a za chvíli už ho to nebavilo. Před rokem to už ale bylo peklo. Dokázal před počítačem prosedět klidně pět hodin a nic s ním nehnulo. Výhrůžky, zákazy, ani čokoládové úplatky. Tak jsem si jednoho dne řekla, že když už tam musí sedět, bude se prostě učit a ne ztrácet čas hraním stříleček," vypráví Jana Krásová.

A tak se zrodil nápad pořídit synovi pár výukových CD-ROM. "Zpočátku to bylo celkem kuriózní, protože jsem jako první pořídila obrázkový kurz angličtiny v domnění, jak to bude Jindru bavit, když si budeme ukazovat obrázky a poslouchat u toho písničky v angličtině. No ale nebavilo a já zbytečně vyhodila tisícovku. K druhému nákupu už jsem ho vzala s sebou a on si k mému překvapení vybral matematiku. Ta ho chytila za srdce, řeší pořád dokola různé příklady. Baví se, zlepšil si prospěch a na mě se už z obrazovky nevalí šiky bojujících příšer…"

Ať si samo vybere

S tímto přístupem souhlasí i dětský psycholog Martin Opatrný z psychologicko-pedagogické poradny v Praze.

"Ať chceme či ne, technika je v dnešním světě samozřejmostí. Jestliže vrcholem pro naši generaci byl walkman, tak PC je pro většinu dětí běžným zařízením, se kterým to mnohdy umí lépe než my. Kromě zábavy jim může přinést i spoustu nových poznatků a nenásilnou formou je vzdělávat. Výukové programy jsou dnes vytvářeny opravdu špičkově a pro děti je studium pomocí nejrůznějších animací, kvízů a poslechů určitě zábavnější než biflování suchých a zbytečných dat z učebnice. Slovy klasika je to skutečná škola hrou, při níž se naučí mnoho za nepoměrně kratší dobu."

Na co bychom ale neměli podle psychologa zapomínat, je zaměření a věk dítěte. Svou ratolest do ničeho nenuťte a ani nepřepínejte. Je zbytečné prvňáčkovi kupovat, byť animované, antické dějiny nebo anatomii zvířat v domnění, že se naučí dopředu. Nenaučí, neporozumí a může ho to i otrávit.

"Já bych děti nepodceňoval a nic nezařizoval za ně. Podle mě se vyplatí i s malým špuntem diskutovat, co by ho tak mohlo bavit," dokončuje psycholog.

Dobře vybírejte

Podle čeho vybrat správný výukový program? Nejrůznější výukové CD-ROM dnes nabízí celá řada firem. Nejrozšířenější jsou jazykové multimediální CD-ROM, které obsahují oproti učebnici celou řadu dalších funkcí. Tyto výukové programy jsou koncipované podle stáří studenta. Vynikající hlavně kvůli výslovnosti je přehrávání slovíček a frází, takže dítě odposlouchá i přízvuk. Častým doplňkem programů jsou slovníky nebo překladače, které tak usnadní práci při psaní.

Kromě jazyků ale můžete koupit takřka cokoli. Velmi dobrá je i matematika nebo fyzika s animacemi, které znázorňují jednotlivé modely situací nebo procesů. Dítě tak snáz pochopí dění než při obvyklém "A na Newtona spadlo jablko…"

Ztrátou peněz jsou naopak některé "rychlokvaškové" programy á la anglicky za týden, v šesti letech chemikem atd. Odborníci nedoporučují ani programy s výtvarným zaměřením. Děti se učí šablonám a místo pro tvůrčí invenci se vytrácí.

A jak poznáte dobrý program? Než vyrazíte na nákup, poptejte se na reference mezi přáteli. Možná někdo má zkušenost a může poradit. V prodejně se zaměřte na obal, už tam by měly být informace, jak program vypadá, co obsahuje.

"Určitě by měl mít tzv. školicí část, kde se dítě seznámí se základními informacemi z daného oboru. Důležitá zejména pro mladší děti je nějaká zábavná animace nebo zvuková část a nakonec musí mít dobrý program i jakousi obdobu testů, které lze obměňovat podle stupně znalostí. Vychytávkou pro teenagery jsou naopak programy, které s nimi mluví ve slangu, jaký sami používají s kamarády. A samozřejmostí je také kapacita vašeho počítače. Některé programy už na starých pécéčkách prostě nenastartujete," vysvětluje podstatu nákupu IT odborník Luděk Benda.

I učení má své limity

1. Dítě by se nemělo vyčerpat. Nechte je "pracovat" maximálně hodinu v celku (pro 1. stupeň je ideálních 30 minut) a dvě hodiny dohromady denně.

2. Vaše ratolest nesmí zapomínat na pohyb. Hodinka před obrazovkou by se měla kompenzovat hodinkou na vzduchu.

3. Ideální čas pro počítačové učení je mezi 16. a 17. hodinou. Později hrozí dětem totiž bolest hlavy a očí a horší usínání večer.

4. Výukové programy střídejte. Nemusíte mít doma haldy cédeček, ale je lepší kombinovat alespoň dvě oblasti (jazyky a matematika).

5. Nezapomeňte, že se děti musí bavit! Programy nepořizujte podle svého, ale zeptejte se! Pokud nesnáší chemii, nezlepší se ani s programem z Oxfordu. Ale může vyniknout v dějepise…

Zabezpečení počítače

Zabezpečte svůj počítač proti zobrazování nevhodných věcí, zvlášť když dítě využívá internet. Na trhu je celá řada programů, které ubrání computer před viry nebo otevíráním pornostránek. Více na www. saferinternet.cz, což je projekt ochrany dětí před škodlivými úskalími na internetu.