Můj pes nenávidí mého přítele

Od té doby je už dávám raději na skříň, hned jak se Honza zuje.

Když se milujeme, musím Filipa zavírat do vedlejší místnosti, kde neuvěřitelně vyvádí. Vyje, štěká a škrábe na dveře. Bojím se, že si na mě budou stěžovat sousedi.

V jedné místnosti s ním ale být nemůžeme, protože Filip nejprve kousnul Honzu do zadku, což bral Honza ještě jako legraci, ale když mu při dalším milování olízl koule, rozlítilo ho to k nepříčetnosti. Takže už je to oboustranné. Filip nenávidí Honzu a Honza zas Filipa.

Ze začátku to byla legrace, ale teď jde o vážnou situaci. Nechápu sice, proč Honzovi přišlo legrační, že ho kousl, a nenávist v něm vyvolalo teprve olíznutí, ale to bude asi mužská záležitost. Možná ho vyděsilo, že příště by mu je mohl ukousnout. Nevím, v každém případě musím situaci nějak řešit.

Filip se tváří přátelsky, ale jakmile na mne Honza sáhne, začne vrčet. Jednou jsem nemohla přijít domů včas, a tak jsem Honzu poprosila o vyvenčení Filipa. Říkala jsem si, že je to vlastně také příležitost, aby si neshody mezi sebou nějak urovnali: jako chlap s chlapem, mezi čtyřma očima.

Dopadlo to tak, že Filip utekl a přišel domů až ráno. S Honzou jsem se kvůli tomu samozřejmě strašně pohádala.

Jsem velmi zamilovaná, byla jsem skoro 3 roky sama a nechci o Honzu přijít. Nechápu, proč na něj Filip tak reaguje. Vždyť můj předchozí přítel mu nevadil. Taky samozřejmě miluju Filipa. On tady byl dřív než Honza, to je jasné a přeci ho nedám pryč kvůli klukovi, kterého znám tak krátce. Nevím, co mám dělat.

