Můj muž na děti sprostě řve, co mám dělat? Potřebuje pomoc, říká odbornice

Kde hledat pomoc 1. Psychlog, odborník na komunikaci 2. Placený dvoudenní seminář o emocích 3. Návštěva kineziologa 4. Program pro osoby s násilným chováním ve vztazích: zdarma v SOS centrum Belgická 22, Praha 2 5. Konzultace s odborníkem z Ligy otevřených mužů, která působí po celé republice

"Včera, poté co starší tříletý syn upil bezmála dvouletému bratříčkovi čaj z lahve, se tak rozčílil, že na staršího doslova řval: do psí pí.. to je na zabití, se na to už vys... to je fakt na oběšení, co ty děláš," cituje v poradně Líba slova svého manžela, nad nimiž ostatním čtenářům zůstává rozum stát.

"Paní Líbo, kdyby můj manžel takhle jednal s mými dětmi, okamžitě bych mu sbalila kufry! Možná jsem moc feministická, ale tohle bych nikdy nedovolila. Radši bych odešla k rodičům, kamarádce, aspoň na pár dnů, aby si to manžel v hlavě trochu srovnal." Napsala Líbě v rozhořčené reakci jedna z nich. (více zde)

Co se v ten večer v bytě paní Líby dál odehrávalo, by se dalo čekat: "Syn se strašně rozplakal a ptal se mě, jestli ho tatínek zabije a jestli potom umře." Když ho maminka ukládala ke spaní, přišla znovu řeč na zabíjení i oběšení.

Mezitím se cholerický tatínek věnoval mladšímu synovi, kterému se snažil ostříhat nehty. Dvacetiměsíční dítě nespolupracovalo, a tak na něj křičel: "Pi.. zasr... do kun.. prohnilý se na tebe vys...."

"Podobný slovník používá často, až bych řekla, že mu něco takto ujede každý den. Skoro denně při snídani spílá, že se nemůže ani v klidu nažrat. Bohužel má home office a celý den sedí v jídelně a není od něj úniku. Jak můžu zmírnit následky jeho chování na děti a jaké následky jeho chování může mít?" Ptá se zoufalá Líba, matka dvou malých dětí.

Agresor musí vyhledat pomoc

"Rodič, který podobným způsobem ohrožuje své děti, by měl na svých nezvládaných emocích okamžitě začít pracovat. Je nepřípustné, aby své děti dál vystavoval zraňujícím a strach vyvolávajícím situacím," radí paní Líbě kvalifikovaná pedagožka Markéta Klingerová a připomíná, že matka má vliv hlavně na to, jak dítě přistupuje k sobě samému, a otec na to, jak v životě bude přistupovat k druhým.

"Pokud se sebou agresivní rodič něco neudělá, těžko bude druhý partner jeho vliv napravovat. Děti nejenže si ponesou ohrožující zážitky na celý život, ale mohou otcovo destruktivní chování přebrat a jednat v budoucnu podobně. Jestli je má otec skutečně rád, jak píšete, snad by souhlasil s vyhledáním odborné pomoci," říká pedagožka.

Podle odbornice ventiluje manžel verbální agresí své skryté pocity, například vlastní nemohoucnosti, nespravedlnosti, křivdy, strachu, co bude dál. Mnohé si s sebou nese třeba už z vlastního dětství. V první řadě by se měl pokusit své pocity zpracovat a bez pomoci odborníka to zřejmě nepůjde.

Je také dost pravděpodobné, že takový muž si nebude chtít žádný problém připustit. "Hodně záleží i na vaší diplomacii, s jakou mu problém podáte. Možná byste se předem mohla poradit s psychologem, odborníkem na komunikaci," radí Markéta Klingerová.

