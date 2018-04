Můj manžel odešel za bývalou přítelkyní a čeká s ní dítě

Asi po třech letech chození jsme se vzali. Máme spolu tři krásné dcery ve věku 15, 13 a 10 let. Vzhledem k tomu, že jsem byla dlouho na mateřské dovolené, manžel se musel hodně snažit, aby uživil rodinu.

Jelikož nejsem žárlivá, nikdy jsem nepátrala, kde manžel občas stráví noc, věřila jsem mu. Byl to jediný chlap v mém životě a já byla šťastná, že právě s ním mám tři zdravé děti a máme se rádi, i když už jsme na sebe neměli tolik času jako dřív.

Jenže pak jsme se dostali do dluhů, museli jsme si vzít různé půjčky, u kterých jsem se stala ručitelem. Roky ubíhaly, dluhy přibývaly. Ale pořád jsem si říkala, že mám spokojené manželství a zdravé děti. Peníze budou a my tu nebudeme.

Po 15 letech manželství jsme si ale uvědomila, že láska mého manžela ke mně upadá. Sex se prakticky z našeho života pokradmu vypařil a já si to stále vysvětlovala jeho přepracovaností. Až pak jsem si dala tu práci a spočítala, že poslední milování se odehrálo už před dvěma lety!

Chtěla jsem to s manželem řešit, ale neodhodlala jsem se k tomu. Jeho nezájem jsem přičítala únavě, hektickému životu a nedostatku času. Jak jsem tak přemýšlela a uvědomila jsem si další věc, že za celý loňský rok jsem dostala pouze jedinou malou pusu k narozeninám. Jelikož manžel byl sportovec, trávil občas nějaký "sportovní víkend" mimo domov. A já mu věřila, že to tak opravdu je a nepátrala jsem po ničem. Ale jednou při úklidu bytu na mne vypadla obálka s nějakým účtem za cizí byt na jeho jméno a jméno neznámé ženy. Zůstala jsem jako opařená, nemohla jsem věřit svým očím.

Od té doby jsem začala pátrat, kontrolovala jsem mu telefony a jednou jsem objevila v odeslaných zprávách v mobilu SMS neurčenou tentokrát mně, ale neznámé ženě se vzkazem, že ji miluje a moc se těší, až zase budou spolu.

Dlouho jsem to v sobě dusila, než jsem si s manželem byla schopná otevřeně promluvit. O to větší bylo mé zklamání, že nic nezapíral, přiznal se dokonce k čtyřletému vztahu se svou bývalou láskou. Doufala jsem, že všeho nechá a vrátí se ke mně a především k našim dětem. Ale dozvěděla jsem se, že už mne nemiluje, a že chce být s ní. Tím dnem se mi zhroutil svět a manželovi spadl kámen ze srdce, odstěhoval se od nás do toho bytu.

Nyní neplatí na děti a vídá se s nimi jen sporadicky a co víc, ještě za něj musím platit dluhy. Své děti moc nevídám, protože tentokrát já se snažím uživit rodinu a mám dvě zaměstnání. Nedávno jsem se dozvěděla, že se staronovou přítelkyní čeká dítě. Stále ho mám asi ráda, ale už nevěřím, že by se k nám vrátil, ale přece se mu snad musí stýskat po našich dětech….Poraďte mi, prosím:

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 4127