Bolesti břicha a neustálý průjem, manžel onemocněl ulcerózní kolitidou

Vše začalo po vystudování školy nástupem do nové práce a společným bydlením. Odehrálo se to během půl roku, tedy pro někoho velké stresy. A to možná vyvolalo jeho nemoc.

O nemoci Ulcerózní kolitida je chronický zánět povrchových vrstev (sliznice) tlustého střeva, který vždy postihuje konečník a zpravidla také různě dlouhou část tlustého střeva. V České republice trpí touto nemocí 22 134 pacientů. Nejčastěji postihuje mladé lidi v rané dospělosti mezi 20. až 30. rokem života. Projevuje se průjmem, který může být až 30krát za den - často s krví a hlenem, bolestmi břicha, hubnutím, podvýživou, teplotou a únavou. Nemoc má chronický průběh s obdobími zhoršení a úpravami pacientova stavu.

Začal mít křeče, velké průjmy a pak už jen krev. Nejedl a ztrácel na hmotnosti. Jeli jsme na pohotovost a tam si ho v nemocnici převzali na lůžkové oddělení. Po všech možných testech a gastroskopických prohlídkách lékaři stanovili diagnózu: ulcerózní kolitida ve vyšším stadiu.

Nasadili mu infuzi a kortikoidy s velmi přísnou dietou, jež zahrnovala nutriční stravu ve formě nápojů. V nemocnici si poležel pár týdnů, do domácího ošetření byl propuštěn asi na měsíc.

Dieta byla doporučována i odzkoušena, nesměl jíst jídlo s příliš velkým množstvím vlákniny (musel se vzdát ovoce a zeleniny se slupkou, luštěnin, vepřového masa, tmavého pečiva), musel omezit tuky, alkohol a sport. Vše bylo pro něj namáhavé, neměl sílu a při prudkých pohybech (běhání, jízda na kole, posilování) se mu dělalo špatně.

V blízkém dosahu musel být záchod, neboť měl stále průjmy. Často trpěl na náhlé změny nemoci. Pár dní byl klid, pak zase zhoršení. Dostával kortikoidy a i ty měly vedlejší účinky - zhoršení kůže, bradavice. Postupem času jsme se s tímto všichni sžili. Nicméně po delší době přišel další šok.

Následoval zánět slinivky

Náhlé zvracení a prudké bolesti zad a břicha. Přijeli jsme na pohotovost se zánětem slinivky a to je ta nejhorší dieta – jídlo vařené na páře bez tuku a koření. Jelikož manžel nevysedával v hospodách, ani doma nepil, tudíž verze, že by to bylo z alkoholu, odpadla. Nikdo nám nedokázal říci, jak se to stalo.

Ale my se přikláníme k tomu, že to bylo z dlouhodobých a velkých dávek kortikoidů. Ty mu byly následně odebrány a náhle se cítil velmi dobře, mohl jíst, co chtěl, a omezil i ulcerózní dietu.

Do nemocnice, kde ho léčili, již nechodí. Nyní by měl přejít na biologickou léčbu podávanou infuzemi. Zatím na ní ještě nebyl, ale pokud by se mu to zhoršilo, určitě by ji podstoupil. Od té doby má klid od průjmu, bolestí a drastických diet. Na toaletu chodí maximálně dvakrát denně a může opět sportovat a není unavený.

Prášky asi bude brát do konce života na zánět střeva, ale je klid a jeho tělo je v remisi. Chce to omezit fastfoody, více spánku, pravidelný rytmus a hlavně bez stresu si užívat život.