Mám Sjögrenův syndrom. Nemoc, která ničí mé tělo a nejde vyléčit

, aktualizováno

Už je to 20 let, co se potýkám s nemocí, o které většina lidí asi nikdy neslyšela. Vše začalo bolestmi kloubů, únavou a teplotou. Až na základě biopsie lékaři zjistili, že mám Sjögrenův syndrom. Čtenářka Dana napsala další díl našeho seriálu Můj boj s nemocí.