Ve 22 letech jsem měla nádor na vaječníku. Teď bojuji s dalším na plicích

Asi po dvou týdnech, co bolesti břicha neustávaly, jsem si zašla v září 2014 k lékaři. Potom už šlo všechno velmi rychle. Při gynekologickém vyšetření mi našli třinácticentimetrový nález v děloze, který zasahoval až do jednoho z vaječníků.



Nádorové markery byly příliš vysoké a vzhledem k tomu, že se objevovala také teplota, signalizující většinou zánět, byla mi nasazena silná antibiotika.

Přišla jsem o vaječník

Až po laparotomickém zákroku a výsledku histologie jsem se dozvěděla, že se jedná o vysoce agresivní zhoubný nádor. Byl to pro všechny šok. Každý si myslí, že jeho se to netýká, že jeho rakovina potkat nemůže. Skutečnost je ale jiná.

Z počátku jediné, na co jsem myslela, bylo, že mi po zahájení léčby chemoterapií vypadají vlasy. To ale byla opravdu banalita.

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás, či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Bylo mi totiž řečeno, že při zákroku musel být odebrán jeden z vaječníků. To byl můj další důvod k obavám. Rádi bychom totiž s přítelem v budoucnu založili rodinu.

Chemoterapií to nekončí

Asi tři týdny po operaci jsem nastoupila na první sérii chemoterapie. Mohu říci, že po měsíci stráveném v nemocnici přejít z pavilonu Gynekologie do pavilonu Onkologie není zrovna procházka růžovou zahradou. Ale vše se zvládne, pokud člověk chce.

Byla mi nasazena chemoterapie formou cisplatiny (léčba cytostatiky). Po celou dobu léčby jsme měla zavedený žilní port, který umožňuje přístup do centrálního žilního řečiště k opakovanému a dlouhodobému podávání různých léků - v mém případě chemoterapií. Bylo to pro mě mnohem „příjemnější“ a šetřilo to žíly na rukou.

Absolvováním čtyř sérií ale léčba bohužel neskončila. Po CT vyšetření přišla jedna dobrá a jedna špatná zpráva. Dobrá byla, že se nenašel žádný nález v oblasti břicha a pánve. Ta špatná zněla, že mám nějaký nález v oblasti pohrudniční pleury. A tak mi lékaři nasadili zase jiný druh chemoterapie.

Když jsem měla v sobě 8 dávek, kontrolní CT ukázalo, že nález v oblasti plic se zvětšil. A tak právě zahajuji léčbu formou radioterapie. Nedoufám, ale věřím, že to zabere a jednou tohle všechno skončí.

Jedla jsem a jím zdravě

Mé stravování se nikterak výrazně nezměnilo. I před nemocí jsem jedla víceméně zdravě, teď si z dostatečného množství ovoce a zeleniny dělám smoothie. Především ale piji šťávu z červené řepy. Užívám také přírodní doplňky stravy v podobě výtažků z hlívy ústřičné, shitake, reichi, aloe vera.

S přibývající chemoterapií je samozřejmě také potřeba pracovat s krví. Kontrolují bílé a červené krvinky a někdy musím doplnit železo, vitamin C a další.

Pokud máte problém s nechutenstvím, doporučuji tekutou výživu v podobě nutričních drinků. Obsahují doporučenou denní dávku všeho, co vaše tělo potřebuje v době nemoci. I když přiznávám, že teď už mám nechutenství, jen co je spatřím.

Mimo chemoterapie se cítím dobře. Jsem šťastná, že mám podporu v mém příteli, rodině, nejbližších. Všem moc děkuji za to, že při mně stojí. Věřím, že se stejně vše odehrává v mysli a pozitivní myšlení je více než polovina úspěchu. A proto se nepoddávejte nemoci a buďte také bojovníky! Držím všem palce na cestě k uzdravení.