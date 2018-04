Mám rakovinu prostaty a metastázy v kostech. Boj o život ale nevzdávám

Dopřává si váš muž často dotmava na pánvi opečený nebo usmažený řízek či steak? Pak by vás mohlo zajímat, že tato...

Máte rakovinu prostaty. Když lékaři řekli tuto větu 68letému Karlovi Š. ze Zlína, nabídli mu zároveň, že by mohl jako...

Anička se narodila před jedenácti lety jako normální zdravé dítě. Jediné, co jsme u ní časem pozorovali, byla její...

Po padesátce by měl každý muž chodit k urologovi, doporučil lékař

Karcinom prostaty postihuje převážně muže nad padesát let, ale nevyhýbá se ani třicetiletým. „Muži nad padesát let by...