Myslel jsem, že mám vyhřezlou ploténku. Lékaři odhalili vzácnou rakovinu

Před 11 lety se můj spokojený život zásadně změnil, a to celkem nevinnou událostí. Špatně jsem došlápl na nohu a upadl. Příšerně mě bolelo v pánvi a vůbec jsem se nemohl pohnout. Myslel jsem, že mám vyhřezlou ploténku, na kterou jsem léta trpěl, ale tentokrát to bylo vážnější.

Po převozu do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou na ortopedii zjistili, že se jedná o komplikovanou zlomeninu sedací kosti a kyčelního kloubu.

S ohledem na způsob zlomeniny byly provedeny odběry a zaslány na histologické vyšetření s neradostným výsledkem. Diagnóza zněla mnohočetný myelom.

Loučil jsem se se světem

Bylo mi 46 let a byl jsem jen o šest let mladší než můj otec, když zemřel na rakovinu slinivky. Hlavou mi běžely černé myšlenky. Ale po počátečním šoku jsem začal bilancovat a přišel na to, že jsem v životě něco dokázal. Mám fajn manželku, děti, rodinu a hromadu kamarádů. A to byl ten startér, kdy se vám z tohoto krásného světa nějak nechce.

I pro manželku byla má diagnóza zdrcující, chtěla všechno prodat, abych se mohl jet léčit do zahraničí. Nakonec ji uklidnil až profesor Vladimír Maisnar, který se o mne staral.

O nemoci Mnohočetný myelom je nádorové onemocnění, které je způsobeno proliferací (růstem počtu) plazmatických buněk a jejich akumulací v kostní dřeni. Tato choroba je nevyléčitelná, ale dobře reaguje na léčbu a je možné docílit roky trvající remise nemoci. Postihuje až 6 lidí na sto tisíc obyvatel. Jedná se o vzácné onemocnění vyskytující se nejčastěji u věkové skupiny 60 až 70 let, výjimkou však nejsou ani mladší pacienti. Kromě výrazných bolestí zad, patologické lámavostí kostí, poškození ledvin a chronické únavy dochází také k velkému nedostatku normálních funkčních protilátek a snížené obranyschopnosti.



Měl jsem štěstí na odborníky

Moje léčba musela být rozdělena na dvě etapy. Nejprve se musel řešit myelom a já rok ležel se zlomenou pánví a podstupoval chemoterapii. Až poté mi mohli pánev zrekonstruovat a provést náhradu kyčelního kloubu.

První část léčby jsem absolvoval v Hradci Králové u profesora Vladimíra Maisnara. Trpělivě mi vysvětlil, co mě potkalo, ale hned od začátku byl velmi upřímný. Druhou fázi léčby jsem prodělal po roce v Nemocnici Na Bulovce v Praze u profesora Pavla Dungla. Oba odvedli skvělou práci a já jim za to moc děkuji.

Utvrdil jsem se v tom, že máme jedno z nejlepších a nejkvalitnějších zdravotnictví na světě a špičkové odborníky, kteří dokáží téměř zázraky. Také jsem si uvědomil, že je dobré se o své zdraví starat a důvěřovat odborníkům.

Myelom si prostě nepřipouštím

Vyrovnat se s touto nemocí mi pomáhá i to, že jsem se stal členem Klubu pacientů s mnohočetným myelomem. Od největších kapacit na léčbu tohoto onemocnění se zde dozvídáme, jakým směrem se naše nemoc a její léčba ubírá. Že se stále objevují nové poznatky, nové léky a léčebné postupy. A to nám dává alespoň nějakou naději.

Přes všechen pokrok je totiž mnohočetný myelom stále nevyléčitelný a můj stav se už nezlepší. Mám velmi slabou imunitu, a i když je mi ráno dobře, už v poledne mě může skolit teplota, zimnice a všechny plány se hroutí.

Ale žiju a dělám, co mě baví. Užívám si radost s vnuky a na nemoc nemám naštěstí mnoho času myslet.