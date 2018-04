Přestal jsem kouřit a zmizela mi lupénka

Jako mladý a nezkušený jsem po škole začal podnikat a vcelku se mi dařilo. Bláhově jsem si myslel, že to tak bude pořád. V době, kdy se přestalo dařit, jsem se kvůli mé naivitě dostal do těžkých dluhů.

O nemoci Lupénka, neboli psoriáza, je nepříjemné autoimunitní onemocnění kůže. Na určitých místech těla se kůže obnovuje mnohem rychleji, než je přirozené, a vytváří odlupující se šupiny. U pacientů s těžkou formou lupénky lékaři často diagnostikují depresi. Nemoc, byť není nakažlivá, omezuje jejich život.

Když mi došlo, jak na tom jsem, začal jsem mít deprese a byl jsem v obrovském stresu. Měl jsem přítelkyni, se kterou mi bylo opravdu skvěle, ale když zjistila, jak na tom jsem, rozešla se se mnou. Už před tím se mi začala dělat na loktech lupénka.

Asi jako každý jsem to zprvu moc neřešil, ale zhoršovalo se to, a když jsem od přítelkyně slyšel, ať na ni nesahám, že to nechce chytit, dovedete si představit, jak to zamávalo s mým sebevědomím.

Po rozchodu a s hromadou dluhů na krku jsem byl v takovém stavu, že denní počet vykouřených cigaret nešel pod 30, počet vypité kávy minimálně 10 šálků za den a o alkoholu raději nemluvím.

Během dvou týdnů jsem zhubl 16 kilo a to všechno rozhodně na lupénku mělo obrovský vliv a já měl zanedlouho strupy téměř všude. Sráželo mě to k zemi a raději jsem ani nehledal partnerku. Seděl jsem doma dlouhé hodiny a nevěděl, jak s lupénkou budu žít.

Už žádnou cigaretu

V prosinci 2011 jsem se rozhodl skončit s kouřením. Od 1. ledna loňského roku jsem cigaretu neměl v ústech a do dvou měsíců po lupénce ani stopy. Věřte, že pokud máte lupénku a kouříte, stojí v každém případě za to přestat. Nejen, že ušetříte a nebudete se cítit jako komín, ale s radostí vlezete do plavek.

Nevím, jak na koho to zabere, ale minimálně by se to mělo citelně zlepšit. Na zimu se mi lupénka opět vrátila, ale není to tak hrozné, jak to bylo dříve. Jsem s tím vyrovnaný a už tomu tolik nepropadám. Bez dluhů a cigaret se mi s lupénkou bojuje mnohem lépe.

Doufám, že někoho inspiruji a bude tu více nekuřáků se zlepšující se lupénkou.