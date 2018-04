Přežila jsem klíšťovou encefalitidu, jen mě trápí silné bolesti hlavy

Už je to dva roky, co jsem po pobytu na naší chatě objevila na svém tělem velké množství klíšťat. Po dvou týdnech jsem...

Mám Sjögrenův syndrom. Nemoc, která ničí mé tělo a nejde vyléčit

Už je to 20 let, co se potýkám s nemocí, o které většina lidí asi nikdy neslyšela. Vše začalo bolestmi kloubů, únavou a...