Hubnutí se pro mě stalo závislostí, nedokážu s tím přestat

Moje úsilí o změnu postavy začalo nenápadně. Říkala jsem si, že shodím jen pár kilo. Začala jsem cvičit, upravila jídelníček, který ale nikdy nebyl nijak špatný.

Jenže do zdravého odhodlání se začalo brzy vkrádat něco nekalého. Šlo to pomalu. Bála jsem se jo-jo efektu. Bála jsem se jídla. Polévka na oběd byla moc, dala jsem si salát. Celý krajíc k snídani se smrskl na polovinu. Pořád jsem nevypadala jako modelka. Cvičila jsem od rána do večera. Místo večeře jsem si šla zaběhat, místo snídaně zaplavat. Stejně jsem nevypadala jako modelka.

Měla jsem 55 kilogramů, ale připadala jsem si stále tlustější.

Další krok byly prášky

A tak jsem zapojila kalibr nejtěžší. Určitě víte, jak směšně jednoduché je dneska sehnat účinné medikamenty. A hurá! Za chvíli jsem měla 50 kilo! Byla jsem posedlá a věděla jsem to. Třikrát denně na váze, v kapse krejčovský metr. Nepřibrala jsem gram? Centimetr? Nepřehnala jsem to s tím rajčetem na svačinu? Zítra raději jenom kafe.

Při 45 kilech jsem přestávala být schopná fungovat, a tak jsem na chvíli vysadila chemii. Neměla jsem abstinenční příznaky, které internet sliboval. Žádná malátnost, únava, výkyvy nálad... Jen tři kila nahoře za necelé dva měsíce.

Chci pořád hubnout

Vracím se k práškům, abych si váhu udržela. Musím zdvojnásobit dávku, mám pocit, že nefungují. Následně dávku ztrojnásobím. Noci trávím na internetu vyhledáváním dalších medikamentů, na které si ještě moje tělo nezvyklo.

Tyhle "kšefty" se štíhlou linií už mě stály bezmála sto tisíc. Ale jak z toho ven? Ztloustnout nechci. Třikrát denně se vážím, abych se ujistila, že nepřibírám.

Když jste vydali článek o "mezírce mezi stehny" (celý text čtěte zde), běžela jsem k zrcadlu... uff... byla tam! Dnes ji kontroluju stejně často jako váhu a míry. Jsem cvok, že? Vím, že jsem pitomá. Dnes si držím váhu pod padesát kilo, ale jsem nadopovaná chemií. Jednoho dne se složím. Zkolabuju. Ale do té doby chci hubnout.